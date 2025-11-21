菁鑽聯盟齊聚嘉義長榮文苑酒店 攜手張榮發慈善基金會捐56萬元善款公益年成果圓滿落幕

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】成立逾二十四年的「菁鑽聯盟」於2025年11月假嘉義長榮文苑酒店舉行例會，來自全台十三家五星級商務與休閒飯店及格上租車的代表齊聚一堂，共同回顧2025年度聯盟成果，並展望未來發展方向。

會中正式宣布「2025菁鑽聯盟公益年」圓滿成果─共募集56萬元公益基金，並攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台八家中小型社福單位。現場由聯盟秘書長蘇筱斐與基金會董事長吳景明攜手完成捐贈儀式，由雲林縣小天使發展協會理事長林甘代表受贈，見證菁鑽聯盟在推動社會關懷與企業永續責任上邁出新里程碑。

2025年菁鑽聯盟以「公益年」為主題，攜手張榮發慈善基金會推動愛心專案。活動期間，每售出一張「聯合貴賓券」即提撥10%金額作為公益基金，最終共募集56萬元，捐助八家長期致力於弱勢關懷、兒少扶助及長照服務的中小型社福單位，包括：財團法人陽光社會福利基金會東區服務中心、財團法人蘭智社會福利基金會、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心、社團法人雲林縣小天使發展協會、社團法人中華民國身心障礙者藝文推廣協會、天公仔囝樂團、社團法人台灣精英國際搜救協會、魯拉克斯部落愛子書屋。

聯盟期盼透過旅遊的力量，將愛與溫暖傳遞至社會每一個角落。過去數月間，各會員飯店輪流擔任例會東道主時，皆親自走訪當地社福機構，從南到北傳遞關懷。成員們實地傾聽與了解機構需求，深刻體會許多家庭仍為生活努力奮鬥。聯盟希望藉由這項公益行動，喚起更多企業與民眾的響應，共同擴散善的力量。

本月例會的在地關懷行程，即在冬陽中的嘉義溫暖展開。11月20日，長榮文苑酒店總經理蘇筱斐率領團隊，偕同張榮發慈善基金會前往東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者。

活動中，酒店團隊親切問候並贈送手工鳳梨酥禮盒，象徵「旺來好運、幸福長久」。主廚團隊嚴選嘉義在地鳳梨，純手工烘焙出金黃酥脆外皮與濃郁果香內餡，傳遞飯店的誠意與祝福。現場也安排環保植栽手作體驗，大家與長者運用再生布料與自然素材創作綠意作品，現場笑聲與溫情洋溢。

基金會高級專員劉孟芬與酒店主管亦與長照據點工作人員交流，深入了解長者生活照顧的挑戰與需求。掌潭社區發展協會表示：「長者最需要的，不只是生活照護，更是一份被關心與被傾聽的溫暖。」

活動尾聲，掌潭社區發展協會特別致贈感謝狀予長榮文苑酒店，感謝其長期投入地方公益。酒店也承諾將持續以實際行動關懷社會，讓真心陪伴成為最堅定的力量。

例會當日同時也舉行秘書長交接典禮。在礁溪麗翔酒店董事長張正光監交下，長榮文苑酒店總經理蘇筱斐卸任秘書長，正式將印信交接予新任秘書長－高雄鈞怡大飯店總經理陳祖緯。身為年輕一代旅宿經理人，陳祖緯總經理具備敏銳的市場洞察力與國際化視野，預期將以「智能化」與「永續」為核心方向，帶領著菁鑽聯盟迎向更廣闊的旅遊市場，象徵聯盟邁入新世代的傳承與轉型。

「菁鑽聯盟－聯合貴賓券」深耕國內旅遊市場多年，以每券新台幣3,999元的優惠價格，即可享全台頂級飯店的住宿、美食與租車服務。一券在手、暢遊全台，不僅是自主旅遊的首選，更深受企業與機關團體青睞，成為兼具品質與品味的代表性品牌。

菁鑽聯盟持續以「專業、信任與合作」為核心價值，串聯旅宿產業力量，讓「善與美」在每一次旅程中被傳遞，讓溫暖成為台灣最動人的風景。

