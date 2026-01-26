菇舍智慧型LED燈滅蟲新技術 有效提升菇類產量與品質





臺灣菇類年產值超過122億元，佔整體蔬菜產值約1/6。不同菇類在栽培過程中都有可能遇到病蟲危害，其中又以洋菇栽培過程最常受到「蕈蚋」侵擾。蕈蚋不但會啃食菇體與菌絲，導致產量和品質降低，還會把菇蟎和病原帶進菇舍，重創農民生計。農業部農業試驗所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術，可有效降低害蟲，不但節省能源，更可幫助提升菇類產量與品質。

農試所表示，隨著民眾日益重視食品安全，以非農藥方法防治病蟲害也愈來愈受到關注。該所研發菇舍智慧型 LED 滅蟲技術，就像菇舍裡的智慧守門員，該項技術已取得中華民國新型專利，具有3大功能：第一，根據害蟲偏好的特定光譜，打造專屬的 LED 誘蟲燈，有別於UV光，不論對人或環境都更加安全；第二，集蟲網具防逆逃功能，讓小型害蟲被吸進去之後，不容易再逃出；第三，具有能量測害蟲重量變化的感測器，且可將資料透過手機或網路傳給管理者，方便遠端監控管理。

農試所說明，該所研究團隊進一步與工業技術研院透過科技農工跨域合作，結合該所的智慧型LED燈滅蟲技術與工研院研發的側置式風扇捕蟲裝置，組成「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」，經過與其他洋菇菇舍中常見的3種滅蟲燈進行防治效果比較，結果顯示，新模組的捕蟲效果最好，捕獲蟲數是其他滅蟲燈的1.7至3.5 倍。若能搭配菇舍環境管理一起使用，可望降低害蟲帶來的麻煩，並節省約15%能源、也減少人工巡檢，還能讓洋菇長得更好、品質更穩定，讓菇農輕鬆許多。目前該項技術已開放徵求廠商進行技術授權，待完成量產後，將可提供農民購買使用，進一步促進智慧化菇類生產。





