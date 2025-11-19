菇農張朝源等3人以生命傳承文化 獲選埔里職人

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）天然漆工藝師徐玉富、菇農張朝源與金牌巧克力師傅魏婉羽獲選「埔里職人」，主辦單位埔里基督教醫院表示，獲獎者展現純熟技藝，更讓更多人看見以生命傳承文化的真實故事。

為讓更多民眾看見長年以專業、熱情默默付出的在地匠人，埔里基督教醫院21日將辦「第4屆愛的傳承—埔里職人頒獎典禮暨音樂會」，院方今天與南投縣埔里鎮公所對外介紹3名職人歷程及作品。

根據埔里基督教醫院提供資料，徐玉富是台灣天然漆產業技術保存者，承襲父親技藝，自幼投入天然漆採取與製作，完整掌握傳統技術與實作能力，並推動天然漆文化教育與展示，延續珍貴文化資產，並著有「臺灣天然漆百年史」，記錄產業脈絡與技術變遷。

埔里基督教醫院表示，張朝源從事香菇培育超過50年，民國66年落腳南投，投入香菇、秀珍菇等生產，並引入「太空包」技術與改良栽培、提升產量，長年參與菇類產業組織推動，曾獲全國模範勞工，更以大愛精神協助農友，是地方農業堅定支柱。

埔里基督教醫院說，魏婉羽是埔里Cona's妮娜巧克力金牌師傅，長年以在地農產為素材靈感，研發獨具地方風味創新巧克力，成功讓埔里躍上國際，參加國際巧克力競賽獲獎超過150面；魏婉羽重視回饋與技藝傳承，長期分享食農經驗，帶動青年返鄉合作。

埔里基督教醫院院長蘇世強表示，職人背後都有不放棄的歷程，用手藝承載文化、用生命守護土地，正是埔基「愛的傳承」核心精神；埔里鎮長廖志城表示，職人將學到、相信與珍視的一切，一代代留在這塊土地，寫下的故事是埔里共同驕傲。（編輯：李明宗）1141119