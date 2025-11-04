菊島之星海洋廣場再變身 11月起進行第三期改造計畫

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府旅遊處為持續優化港區環境，辦理「馬公觀光路廊景觀營造(第三期)工程」，將進行菊島之星海洋廣場及其周邊環境整建及設施增設，自11月1日起菊島之星海洋廣場噴水池停止運作，期待完工後第二漁港成為優質的休憩、藝文場域。

菊島之星噴水池自2004年完工啟用後，因澎湖冬季東北季風起鹽害嚴重，相關供水系統、燈光、音響、電腦程式等均受環境因素影響容易故障，且維護成本逐年提高，設備養護十分不易，且地方表演團體表示，馬公市區戶外表演空間不足等問題，菊島之星前廣場若無法使用，戶外表演空間更顯不足。

經澎湖縣政府旅遊處評估後，向交通部觀光署爭取，持續優化漁港休憩設施及夜間風貌，馬公觀光路廊景觀營造(第三期)工程，將進行增設菊島之星海洋廣場及其周邊環境整建，包含改善廣場地坪鋪面、夜間燈飾照明，增設表演舞台、遮棚、休憩座椅及無障礙等設施，工程預計今年12月底前完成工程發包。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖馬公第一、二漁港兼具休閒漁業、觀光休憩及交通重要門戶之功能，期盼透過馬公觀光路廊景觀營造(第三期)工程的推動，整合港區景觀與公共設施，重塑濱海觀光空間，讓菊島之星持續為遊客喜愛的觀光休憩點，展現澎湖海島城市的風華魅力。

