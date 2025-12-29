「菊島守心鏈」化身行動急診室 成為澎湖人守護神

台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春(左三)，頒發證書給澎湖醫院。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛福部澎湖醫院結合澎湖縣政府消防局、衛生局，共同努力合作下，團隊建立「菊島守心鏈」群組，化身為行動急診室，救護員成為「第一時間的醫療助手」，到院前完成12導程心電圖，並即時同步傳輸將資料上傳至專責醫院，由醫師線上判讀與指導給予「守心藥包」後，隨即提前啟動心導管團隊，共同打造「菊島守心鏈，急救一線牽」。

今(29)日成果發表會，屏東基督教醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春醫師到場，並表示澎湖縣自去年全面導入到院前12導程心電圖即時上傳與線上判讀系統後，去年1月至今年10月底止，澎湖縣成功傳輸348例心電圖，搶救17位心肌梗塞患者，成效卓著。

澎湖縣現目前配置到院前12導程心電圖機，分別為消防局18台，衛生局12台，能有效強化緊急救護能量，其中衛福部澎湖醫院更積極參與今年高屏區「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，也運用智慧科技完成醫療跨島合作，協助案例判讀數更高達9例，榮獲高屏澎到院前心電圖判斷最佳團體獎佳績。

會中邀請來自鳥嶼的石姓病患分享救治經驗，由鳥嶼衛生所與白沙消防分隊分別給藥後，經海運轉陸運送至澎湖醫院，由心臟內科主任醫師陳賢生提前準備，從急診至心導管室打通血管只花57分鐘，成功挽救生命，術後復原情況良好，與會現場進行分享與經驗暢談。

