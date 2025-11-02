菊島澎湖跨海馬拉松賽開跑（1） (圖)

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前