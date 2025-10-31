菊島跨海馬拉松11/2登場 「痛風療癒系」園遊會成焦點

菊島跨海馬拉松賽後園遊會，設在觀音亭。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕素有台灣「痛風療癒系」馬拉松始祖稱號的菊島跨海馬拉松，即將在11月2日登場，除了沿途補給站打出龍蝦、螃蟹等生猛海鮮外，還有最受矚目的賽後園遊會地方美食，地點在馬公觀音亭周邊，活動時間自上午8時至下午2時。

賽後園遊會特邀集歴年菊島馬拉松各補給站美食，讓選手能分享地方道地風味美食，包括澎湖農漁產業合作社名特產、黑妞黑糖糕、雪山啤酒、赤崁阿麗鮮炸丁香和干貝醬、緝馬灣炸花枝丸和花枝排、元神滷味「可素」炒米台目等、土魠魚麵線、山豬肉烤香腸、阿利豆乳雞、鮮果香西瓜汁、鄭記海鮮燒烤、陳拔拔雞腳凍。

現場計有各類小吃點心類及宣導單位共計有30攤，選手可憑園遊劵兌換美食或伴手禮，眷屬和民眾亦可使用現金購物。歡迎選手、眷屬和地方民眾，請踴躍前往參與分享。

另外「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀，傳出上任以來首度在澎湖公開「亮相」，就是今年菊島跨海馬拉松，陳玉秀在個人臉書發文：「有人跟我一樣要參加這一場菊島馬拉松嗎？我肯定跑不完的，但希望有人同行，欣賞沿路風光，我走半輩子都不會膩的行程。週日見喔！」

賽後園遊會提供多項地方美食，選手憑券免費食用。(記者劉禹慶攝)

