菊影花海×森林花園 士林官邸菊展串起秋冬最美散步日：走入青青食尚的季節餐桌

【記者羅伯特/臺北報導】台北的秋冬，從一抹金黃開始蔓延。士林官邸菊花展自 11 月 28 日起盛大綻放，今年以《藝菊圓夢》為題，以層疊花瓣與多座藝術造景編織一幅城市季節畫卷。漫步其中，陽光穿過花瓣、風在彎道輕拂，彷彿踏入一座會呼吸的夢境花園。

圖說: 青青食尚花園以花草、石材與自然光構築用餐氛圍，串聯季節料理，展現秋冬專屬的花園美學。

而距離菊展不遠的「青青食尚花園會館」，也順著這波秋冬花季推出限定串聯體驗。只要出示「士林官邸菊花展」或「故宮博物院」門票，旅人即可走進花園餐桌，享受全品項套餐 85 折優惠；平日更提供「士林官邸→青青」免費接駁，讓一日散步旅變得輕鬆而從容。

花園美學延伸的季節料理，從花海走到餐桌

青青食尚以「花園」為語彙，將自然意象放進每一道料理中。《靜謐花園套餐》以溫潤色調與嚴選食材展現慢食姿態；《創意經典餐》融合多國料理手法，是視覺與味蕾的雙重探索；午後時分，《英式雙人下午茶》在落羽松光影間更顯浪漫，是許多旅客的年度必拍場景。

其中最吸睛的莫過於甫獲鍋物大賽金獎的《紅白海陸可汗鮮乳鍋》。以動物福利認證鮮乳熬煮的白湯柔滑香醇，紅湯則帶著細膩辛香，兩款湯底以鴛鴦形式呈現，搭配海陸豐富食材，是看完菊展後最療癒的暖胃儀式。

圖說: 以花園為靈感的創意套餐，以旬味蔬果與精緻擺盤呈現視覺系料理，打造沉浸式的秋冬食光。

落羽松轉紅，花園迎來最迷人的季節光景

園區落羽松已進入轉紅期，步道兩旁呈現由綠轉銅的柔和色階。旅人可沿著花園散步，感受微風、翻閱光影，也能在玻璃屋旁停下腳步，喝口熱茶，讓時間在林葉間慢慢流動。

青青國際婚宴餐飲集團表示，今年希望以「花園美學」打造一條屬於台北的秋冬文化廊道——從士林官邸的金黃菊海，到故宮的年度特展，再走進青青花園的季節餐桌，將城市的節氣、文化與味覺串成一段優雅輕旅。

12 月 21 日登場的《秋賞・聖誕派對》也備受期待。草地音樂、落羽松手作、花園戶外炭烤與豐富晚宴，宛如把一場歐風節慶搬進森林裡，是旅人迎接冬季的另一種儀式。

圖說: 主廚以自然元素作為靈感，將多道創意料理以花藝與木質調烘托，營造如走入綠意餐桌的節氣盛宴。

一張門票、一趟接駁，完成秋冬最悠閒的花園散步旅

青青食尚花園會館期待透過花展合作優惠與接駁服務，讓旅人能自在穿梭在「自然、文化、美食」三種風景之間，創造出屬於台北秋冬的旅行節奏。

在金黃菊花與轉紅落羽松之間，今年的城市旅行，多了幾分柔軟與詩意，也多了一段值得收藏的季節記憶。