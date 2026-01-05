菊池風磨是誰？日本人氣爆棚卻是炎上體質，星達拓首位節目中「全裸OK」偶像，關於他的5件事
星達拓（原傑尼斯）男團timelesz，前身是Sexy Zone，成員之一的菊池風磨從2024年底起大放異彩。因為團體改名，為了徵選新成員，去年起開始「選秀計畫」節目，由成員們親自挑選成員。因為菊池風磨在節目中評論沒背歌詞的參賽者，一句「忘記歌詞是不行的啊！歌詞，一定要記在腦子裡。」讓菊池風磨構文成為流行語。隨著選秀節目中，菊池風磨展現領導力、幽默力、親和力，讓他人氣水漲船高，2025年初，新體制timelesz的出現，不僅團體成員們個個成了雜誌、電視台、廣告商的寵兒，菊池風磨更是幾乎天天都能在電視節目中看到他的身影，從踏入演藝圈一路喊著「我想要大紅」，2025年終於夢想成真。
工作來者不拒0設限，整人節目全裸竄紅
提到菊池風磨，許多人印象最深刻的，莫過於他在綜藝節目中被整，意外全裸見人，他大喊著：「絕不原諒！」成了節目中的招牌梗。身為偶像團體一員，不僅對綜藝節目來者不拒，甚至於是全裸演出，就連當時許多綜藝界前輩們都印象深刻。
菊池風磨日前出席節目時，談到20幾歲的自己，他表示那時候只希望能有工作，所以跟經紀人開會的時候，達成一個共識，不論綜藝、戲劇、電影等工作邀約，什麼都可以，都願意做，那時候的他，沒有推掉任何一個工作。也因為這樣，整人節目的工作邀約來了，菊池風磨笑說：「可能是因為我說過什麼工作都願意，所以經紀人也沒問我，就接了。」因為菊池風磨零設限的演出，讓他成了綜藝節目的寵兒，不僅獲得廣告代言，還是節目中常態主持陣容之一。
達成與爺爺的約定，考上慶應大學
菊池風磨曾表示，他從小有記憶開始，就有一個夢想，希望長大後能夠成為嵐。對於嵐相當喜愛與崇拜。因此，他在中學時期就自己送履歷表到經紀公司，成功加入經紀公司，成為嵐的師弟。他與嵐之間，還有另一層緣分，嵐的出道曲「A.RA.SHI」這首歌的歌詞，正是菊池風磨的爸爸菊池常利所寫，也因此加深他對嵐的喜愛。
雖然中學就加入經紀公司，菊池風磨並沒有就此放棄學業，雖然調皮的他，一度讓高中導師也擔心他未來的升學路。不過，菊池風磨為了實現跟爺爺「只要你從大學畢業」這個約定，決定報考慶應大學。因為最崇拜的櫻井翔也是慶應大學畢業，四年的大學生活裡，面對事業課業的煩惱時，菊池風磨便跟櫻井翔請教，也因為櫻井翔一句建議「因為做的是偶像工作，努力在四年內畢業」，好勝的菊池風磨更加堅定如期畢業的決心，最終以慶應大學綜合政策學部畢業，讓當時許多不看好他的人刮目相看。
從 Sexy Zone 到 timelesz 把每個危機化為轉機
2011年，菊池風磨與佐藤勝利、中島健人、松島聰、馬里烏斯葉等人以 Sexy Zone 團體正式出道，只是一路上並沒有想像得那麼順利。因為團員們的年齡差距，一度以三人體制演出。好不容易等到五人齊聚，松島聰因為身體因素暫停演藝工作，又成了四人體制。盼回松島聰歸隊，沒多久便經歷成員馬里烏斯葉宣布畢業、經紀公司的醜聞問題、成員中島健人決定單飛等，菊池風磨等三人決定為團體爭取新機會重生。
菊池風磨與佐藤勝利、松島聰經過討論，決定團體改名，並展開尋找新成員的選秀計畫，藉此契機，開始團體的第二篇章。過往經紀公司星達拓從未有公開選秀，這個選秀計畫節目，也讓星達拓踏出新的一步，透過節目播放，讓大家看到公司藝人的養成模式。
菊池風磨在選秀計畫節目裡有不少金句，其中看到參賽的選手們每個人練習的態度，讓他忍不住語重心長說：「你們不想紅嗎？我超想紅的。破繭而出吧！」藉此來激勵所有的參賽選手。事實上，菊池風磨從小就把「我超想紅」這句話掛在嘴邊，就連山下智久也認證，以前常跟菊池風磨到海邊玩，就會看著他對著海大喊：「我好想紅哦！」感受到他想紅的決心。
自嘲「炎上體質」，把酸民攻擊轉化成自嘲梗
身為藝人，遭受酸民攻擊與批評並非罕見。隨著這一兩年的人氣攀升，菊池風磨自嘲，自己已經是屬於「炎上」體質。不論他說了什麼話，或是一個表情、動作，都能被放大解讀。像是 timelesz 出席音樂節目時，菊池風磨嘲笑成員原嘉孝的外型，這原本是兩人在私下設計好的一個綜藝梗，希望能夠製造現場輕鬆氛圍，事後，菊池風磨卻遭來酸民的謾罵，讓他相當無奈。
甚至於有次團體在音樂節目上的演出，事後看到有酸民寫「看到他（菊池風磨）表情那麼開心，不愉快」，讓菊池風磨笑說：「那次表演，八個人都沒有失誤，表演得很好。沒想到我開心的表情，也會引來炎上。」對於酸民們的批評，菊池風磨不太會放心上，反而化阻力為助力，笑說：「有些蠻有趣的話，可以當成之後上節目的一個梗，反而很謝謝他們。」
2025年 timelesz 人氣竄升，菊池風磨寵弟成痴
自從選出新成員，timelesz八人體制開始，菊池風磨對於新加入的三位新成員疼愛有加。過往自己曾受到嵐、山下智久等師兄照顧，如今對於新成員弟弟們照顧有加，可說是寵弟成痴。像是吃飯或洗三溫暖，都帶著橋本將生一起。橋本將生曾透露，菊池風磨曾帶他跟、篠塚大輝、豬俁周杜到家裡，大方的說：「想要什麼就拿。」橋本將生問超大電視螢幕也可以嗎？菊池風磨二話不說答應。還親自開車送他回家。
菊池風磨把夢想視為目標，在每一個階段裡，享受其中，努力朝目標前進。小時候，他夢想著成為嵐，因此成了嵐的師弟。成為 Sexy Zone 後，他希望能站上巨蛋，巨蛋演出也達成了。timelesz尋找到新成員後，眾人齊心合力，在最短時間開啟巨蛋巡演，這個夢想也即將實現。而菊池風磨下一個的夢想，希望自己未來能主持紅白歌合戰，秉持著團體優先於個人的信念，菊池風磨堅持，若有那天，他希望是timelesz也同步站上紅白演出，這樣才有意義。菊池風磨有強大的信念與堅持努力，相信在不久的將來，他便能達成這個目標，帶領團體繼續往前衝。
延伸閱讀
金唱片2026直播線上哪裡看？CORTIS、JENNIE表演名單+典禮資訊一次掌握
CORTIS安乾鎬讓全球KPOP迷陷入愛河！10件事關於新一代神顏少年，是游泳選手還是女團舞大師
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 68
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 68
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 147
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 7
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 44
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2