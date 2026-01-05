菊池風磨是誰？日本人氣爆棚卻是炎上體質，星達拓首位節目中「全裸OK」偶像，關於他的5件事

星達拓（原傑尼斯）男團timelesz，前身是Sexy Zone，成員之一的菊池風磨從2024年底起大放異彩。因為團體改名，為了徵選新成員，去年起開始「選秀計畫」節目，由成員們親自挑選成員。因為菊池風磨在節目中評論沒背歌詞的參賽者，一句「忘記歌詞是不行的啊！歌詞，一定要記在腦子裡。」讓菊池風磨構文成為流行語。隨著選秀節目中，菊池風磨展現領導力、幽默力、親和力，讓他人氣水漲船高，2025年初，新體制timelesz的出現，不僅團體成員們個個成了雜誌、電視台、廣告商的寵兒，菊池風磨更是幾乎天天都能在電視節目中看到他的身影，從踏入演藝圈一路喊著「我想要大紅」，2025年終於夢想成真。

工作來者不拒0設限，整人節目全裸竄紅

提到菊池風磨，許多人印象最深刻的，莫過於他在綜藝節目中被整，意外全裸見人，他大喊著：「絕不原諒！」成了節目中的招牌梗。身為偶像團體一員，不僅對綜藝節目來者不拒，甚至於是全裸演出，就連當時許多綜藝界前輩們都印象深刻。

菊池風磨日前出席節目時，談到20幾歲的自己，他表示那時候只希望能有工作，所以跟經紀人開會的時候，達成一個共識，不論綜藝、戲劇、電影等工作邀約，什麼都可以，都願意做，那時候的他，沒有推掉任何一個工作。也因為這樣，整人節目的工作邀約來了，菊池風磨笑說：「可能是因為我說過什麼工作都願意，所以經紀人也沒問我，就接了。」因為菊池風磨零設限的演出，讓他成了綜藝節目的寵兒，不僅獲得廣告代言，還是節目中常態主持陣容之一。





達成與爺爺的約定，考上慶應大學

菊池風磨曾表示，他從小有記憶開始，就有一個夢想，希望長大後能夠成為嵐。對於嵐相當喜愛與崇拜。因此，他在中學時期就自己送履歷表到經紀公司，成功加入經紀公司，成為嵐的師弟。他與嵐之間，還有另一層緣分，嵐的出道曲「A.RA.SHI」這首歌的歌詞，正是菊池風磨的爸爸菊池常利所寫，也因此加深他對嵐的喜愛。

雖然中學就加入經紀公司，菊池風磨並沒有就此放棄學業，雖然調皮的他，一度讓高中導師也擔心他未來的升學路。不過，菊池風磨為了實現跟爺爺「只要你從大學畢業」這個約定，決定報考慶應大學。因為最崇拜的櫻井翔也是慶應大學畢業，四年的大學生活裡，面對事業課業的煩惱時，菊池風磨便跟櫻井翔請教，也因為櫻井翔一句建議「因為做的是偶像工作，努力在四年內畢業」，好勝的菊池風磨更加堅定如期畢業的決心，最終以慶應大學綜合政策學部畢業，讓當時許多不看好他的人刮目相看。





從 Sexy Zone 到 timelesz 把每個危機化為轉機

2011年，菊池風磨與佐藤勝利、中島健人、松島聰、馬里烏斯葉等人以 Sexy Zone 團體正式出道，只是一路上並沒有想像得那麼順利。因為團員們的年齡差距，一度以三人體制演出。好不容易等到五人齊聚，松島聰因為身體因素暫停演藝工作，又成了四人體制。盼回松島聰歸隊，沒多久便經歷成員馬里烏斯葉宣布畢業、經紀公司的醜聞問題、成員中島健人決定單飛等，菊池風磨等三人決定為團體爭取新機會重生。

菊池風磨與佐藤勝利、松島聰經過討論，決定團體改名，並展開尋找新成員的選秀計畫，藉此契機，開始團體的第二篇章。過往經紀公司星達拓從未有公開選秀，這個選秀計畫節目，也讓星達拓踏出新的一步，透過節目播放，讓大家看到公司藝人的養成模式。

菊池風磨在選秀計畫節目裡有不少金句，其中看到參賽的選手們每個人練習的態度，讓他忍不住語重心長說：「你們不想紅嗎？我超想紅的。破繭而出吧！」藉此來激勵所有的參賽選手。事實上，菊池風磨從小就把「我超想紅」這句話掛在嘴邊，就連山下智久也認證，以前常跟菊池風磨到海邊玩，就會看著他對著海大喊：「我好想紅哦！」感受到他想紅的決心。





自嘲「炎上體質」，把酸民攻擊轉化成自嘲梗

身為藝人，遭受酸民攻擊與批評並非罕見。隨著這一兩年的人氣攀升，菊池風磨自嘲，自己已經是屬於「炎上」體質。不論他說了什麼話，或是一個表情、動作，都能被放大解讀。像是 timelesz 出席音樂節目時，菊池風磨嘲笑成員原嘉孝的外型，這原本是兩人在私下設計好的一個綜藝梗，希望能夠製造現場輕鬆氛圍，事後，菊池風磨卻遭來酸民的謾罵，讓他相當無奈。

甚至於有次團體在音樂節目上的演出，事後看到有酸民寫「看到他（菊池風磨）表情那麼開心，不愉快」，讓菊池風磨笑說：「那次表演，八個人都沒有失誤，表演得很好。沒想到我開心的表情，也會引來炎上。」對於酸民們的批評，菊池風磨不太會放心上，反而化阻力為助力，笑說：「有些蠻有趣的話，可以當成之後上節目的一個梗，反而很謝謝他們。」





2025年 timelesz 人氣竄升，菊池風磨寵弟成痴

自從選出新成員，timelesz八人體制開始，菊池風磨對於新加入的三位新成員疼愛有加。過往自己曾受到嵐、山下智久等師兄照顧，如今對於新成員弟弟們照顧有加，可說是寵弟成痴。像是吃飯或洗三溫暖，都帶著橋本將生一起。橋本將生曾透露，菊池風磨曾帶他跟、篠塚大輝、豬俁周杜到家裡，大方的說：「想要什麼就拿。」橋本將生問超大電視螢幕也可以嗎？菊池風磨二話不說答應。還親自開車送他回家。

菊池風磨把夢想視為目標，在每一個階段裡，享受其中，努力朝目標前進。小時候，他夢想著成為嵐，因此成了嵐的師弟。成為 Sexy Zone 後，他希望能站上巨蛋，巨蛋演出也達成了。timelesz尋找到新成員後，眾人齊心合力，在最短時間開啟巨蛋巡演，這個夢想也即將實現。而菊池風磨下一個的夢想，希望自己未來能主持紅白歌合戰，秉持著團體優先於個人的信念，菊池風磨堅持，若有那天，他希望是timelesz也同步站上紅白演出，這樣才有意義。菊池風磨有強大的信念與堅持努力，相信在不久的將來，他便能達成這個目標，帶領團體繼續往前衝。





