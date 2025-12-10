菊系兄弟拚初選！ 賴瑞隆喊陳菊師父 許智傑：各自努力

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選白熱化，昨(9)日立委賴瑞隆和鄉親到影院觀賞講述白色恐怖為背景的電影「大濛」時，除了感謝民主前輩付出，更以「師父」稱呼監察院長陳菊，今天臉書還一度貼出陳菊照片，似乎想強化出身菊系背景，對此，同屬菊系的立委許智傑回應，會照自己步伐贏得勝利。但是菊系人馬挺誰，在高雄這場選戰中，備受關注，因為上個月邱議瑩造勢場合，就有多名菊系議員站台相挺；至於林岱樺，今天下午政策發表會，雖然不見黨內議員到場，但她誓言要讓高雄成為經濟首都。

立委賴瑞隆說：「美麗島事件46周年的前夕讓我們有機會，來看這一部大濛。」陷入子女校園霸凌風暴後，民進黨立委賴瑞隆日前，和鄉親朋友進影院看「大濛」，立委賴瑞隆說：「首先還是要謝謝包括陳菊院長，陳菊院長是我的師父，然後我一路政治，都是由她引導的。」不忘感謝監察院長陳菊，為民主自由付出，話鋒一轉以師父為尊稱，感謝過去提拔，似乎想強化自己才是菊系子弟兵，10日還在臉書上，還一度貼出陳菊照片，直呼想念她，畢竟陳菊擔任高雄市長期間，他曾出任新聞局長及海洋局長，但如今要拚市長大位，還有同屬菊系的立委許智傑。

競選布條直接寫下「自己是陳菊子弟兵」，臉書也有多張與陳菊的合照，許智傑也打花媽牌，立委許智傑說：「兄弟爬山各自努力將來也會一起團結努力。」兄弟各自努力，而曾在陳菊見證下，與時任高雄市副市長李永得結婚的邱議瑩，首場造勢活動，則有菊系議員邱俊憲簡煥宗到場力挺，面對各方陣營來勢洶洶，立委林岱樺10日則是端牛肉政策。

立委林岱樺說：「市議員很多位要來，但是因為今天他們下午審查預算，所以來到現場也有派代表，我們陳致中陳議員的同仁，以及黃飛鳳黃議員的夥伴。」政策說明會，儘管沒有菊系人馬及黨內大咖，但林岱樺誓言，未來要讓高雄成為「經濟首都」，立委林岱樺說：「未來還會有1到2場，第2場就是非常更有亮點，我賣個關子。」初選進入倒數階段之際，各候選人用自己步伐，朝出線之路奮力前進。

原始連結







