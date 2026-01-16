菊系舊案燒 監委槓憲法法庭挨批

監察院長陳菊擔任高雄市長時期的環保局長蕭裕正，因為虛報清潔隊加班費，最高法院民國102年依利用職務機會詐取財物未遂罪將他判刑2年確定後，已服刑出獄，但這也讓陳菊的操守多年來受到外界質疑；監委林郁容、高涌誠16日以此案，批評憲法法庭「112年憲判字第14號」判決最高法院更二連身條款合憲，斲傷司法公信力、應盡速檢討，最高檢察署也應提非常上訴。司法院昨回應，現行實務運作上，未見因該條款而有偏頗或司法行政不當干預分案的情事。

法界認為，憲法法庭的判決具有憲法位階，任何機關單位都應遵守，監委公開批判司法具體個案，是相當嚴重的憲政事件，監委難道是「大大法官」嗎？

司法院解釋，憲法法庭判決認為最高法院的「更二連身」及「重大連身」條款都合憲，判決理由已經詳述該條款是上訴第三審的一般性規定，並未針對特定案件，符合法定法官原則，且與終審法院應力求重要法律問題形成穩定、一致的法律見解無違，更有利於裁判品質及結果的正確，並可提升裁判效率，維護被告速審權，實務上也沒有司法偏頗的情況。

這起案件是前高市環保局長、陳菊競選高雄市長發言人蕭裕正，96年指示清潔隊員參加立委候選人的造勢活動，並為其虛報加班費5000餘元，最高法院102年將蕭判刑2年，褫奪公權1年確定，他已服刑期滿，但因為褫奪公權終生不得再參選公職。但民進黨高雄市長初選14日出爐，新潮流系的賴瑞隆取得參選資格，高涌誠16日拿這起陳年舊案，批最高法院更二及重大連身條款，未遵守法定法官原則害蕭裕正經更三審後被判刑定讞，且憲法法庭對連身條款判決合憲，也應盡速檢討。