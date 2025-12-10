菊花媽邀約同修 晨起搭公車做環保

台中市后里區、79歲的慈濟志工「詹菊花」，曾經因為家庭因素，而罹患憂鬱症。在生命低潮時，她接觸了環保行列，找回人生價值和輕安心念。不但把自家庭院當成環保點，還號召街坊鄰居一起到環保站做環保。如今每周三的后里環保日，詹菊花和一群年長的環保志工，都會搭乘晨間第一班公車，到后里環保站付出，節能減碳同時，也把環保站當成輕安居。

慈濟志工 詹菊花：「 (鄰居)外面拿進來(資源物)，我就盡量由這邊一直堆，堆到堆不下為止 不會倒為止。」

自家庭院、成了環保點，詹菊花還號召街坊鄰居，一起到環保站付出。

「 菊花師姊 來做環保了。」

一行人來到公車站牌候車。

環保志工 張蕭蔭：「 (環保)時間到了，我們一起就去搭公車去做環保。」

環保志工 張美華：「 (搭公車)也是節能減碳 愛護地球。」

公車行駛幾站後，又有環保志工上車。

志工 蘇劉秀玉：「 (我)長期被慈濟幫助，來做環保 有空就來做 。」

詹菊花和這群環保阿媽，年紀都在80歲上下，但她們就像映照在車內的晨曦一般，活力滿滿。抵達目的地，志工走進后里環保站，一如往常地付出。79歲的詹菊花，曾經家庭因素而罹患憂鬱症，還好她從環保行列，找回了身心自在。

慈濟志工 詹菊花：「 來做(環保)的時候，就是心裡很踏實 也很快樂，(您覺得您的憂鬱症的解方)，(是不是做環保呢)，是啊 這樣差(改善)很多。」

慈濟志工 邱辛美：「 像我們(詹)菊花師姊一樣的菩薩，真的很多，年紀80幾歲 70幾歲，都能夠覺得說她體力還夠，就能夠坐公車來做環保，真得是很棒的典範。」

晨間的環保公車、環保站的志工雲集，這些日常縮影，平凡又美麗。

