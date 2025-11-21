菌株來自爛泥土！首家本土肉毒桿菌素公司鼎晉11/24興櫃掛牌

鼎晉預計下週一登錄興櫃。圖為該公司經營團隊，右二為執行長周珮芬。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技(4174)轉投資的鼎晉生技(7876)預計於11月24日登錄興櫃，每股參考價為50元。鼎晉為台灣首家自主研發並將進軍國際肉毒桿菌素市場的生技公司，該菌株從台灣海邊的爛泥土被發掘出來，透過浩鼎研發再到鼎晉，建構從專利菌株研發、先進製程設計、到原料藥及製劑GMP生產的完整產業鏈，為全球第4家從菌株研發到生產一條龍的肉毒桿菌素廠商。

鼎晉執行長周珮芬表示，鼎晉的肉毒桿菌素OBI-858預計台灣三期臨床試驗會在12月展開，目標收案600人，由於收的是健康的受試者，因此收案進度較快，估計農曆年前後600人就能收完，之後再觀察6個月，有望在明年第三季完成臨床試驗，若解盲成功，2027年可取得台灣上市核可。

鼎晉表示，OBI-858憑藉其起效快(第三天見效)和效期長(半數受試者療效持續超過六個月)的雙重優勢，加上安全性高，回應了市場對起效速度和持久性的未滿足差異化需求，使其成功跳脫標準化低價競爭框架。產品上市後將聚焦要求高品質、起效快、效期長、且具整體性價比優勢的主流核心市場，預計將可吸引更廣泛的醫美消費大眾，加速市場普及度與滲透率。

除了台灣之外，鼎晉也計畫打世界盃，明年初向美國FDA提出醫美的二期臨床試驗(IND)申請，若臨床試驗成功，預計2030年於全球推出，進軍國際市場。

