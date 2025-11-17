菌絲體環保包材 降少汙染資源永續

環保永續越來越重要，國際間不少企業都陸續響應，可以在一些產品看出端倪，像是營養價值高的菇類，竟然也變成塑膠包裝的替代品，比利時有一家公司，利用真菌的菌絲體，製造輕巧、牢固，又可完全天然分解的環保包材。

它們的共通點是，都使用了永續材料，由真菌製成的包裝。 真菌包裝公司發言人瑪爾滕絲：「我們的包裝，發展出許多不同的應用，除了肥皂和化妝品，也可以包裝葡萄酒， 手表和珠寶等物品。」

為了取代塑膠包裝、減少環境汙染，歐美近年 有許多公司，積極研發天然包材。這間位於比利時的新創公司，就是歐洲第1家 使用真菌 製作包裝材料的綠色企業。

真菌包裝公司發言人瑪爾滕絲：「我們將菌絲體，與一些回收的有機物混合，菌絲體會盤踞並消化，我們提供的有機物，讓我們製作的包裝材料，呈現白色的緊緻外觀。」

菌絲體 是真菌獲取養分的器官，它是一種白色物質，形成細小的白色絲狀網絡，使真菌能夠生長。 該公司強調，由菌絲體製成的包裝，可完全 生物降解，而且只需要30天。在自然環境中分解後，還能繼續滋養土壤，因為這些物質 仍能賦予土地豐富的養分。

真菌包裝公司發言人瑪爾滕絲：「菌絲體會生長5天，然後我們再將它乾燥5天，大約10天 就可以得到這種環保包裝，這個是給肥皂用的。」

由於即將上路的歐盟法規，要求到2030年，所有產品的包裝，都必須是可回收的，因此 這間新創公司，獲得歐盟200萬歐元、約合新台幣7億元的資金，目標要在3年內 加速發展、轉虧為盈，實現每年300萬歐元、約合新台幣11億的營業額，成為汙染性塑膠包裝的 永續替代品。

