菜價崩盤不缺席 吳昇翰新北送8千顆高麗菜挺農民

（記者陳志仁／新北報導）高麗菜進入盛產期，因冬季天氣穩定、產量大增，導致供過於求、菜價重挫；為力挺老家雲林高麗菜農，立委吳琪銘與辦公室特助吳昇翰父子將於7日在土城、樹林、三峽及鶯歌等五處，發送8千顆雲林高麗菜，邀請市民免費品嚐，以實際行動支持農民。

圖／為力挺雲林高麗菜農，吳昇翰於7日送出8千顆高麗菜。（吳昇翰提供）

近期平地高麗菜產量暴增，價格出現「斷崖式下跌」；依台北果菜批發市場資料顯示，高麗菜均價已下探至每公斤約15元的監控價邊緣，與缺菜期動輒五、六十元相比，農民收益大幅縮水，甚至面臨「不採更虧、採了賠本」的困境，產銷壓力沉重，許多菜農甚至因採收成本過高而陷入困境。

表態投入新北市議員選舉的吳昇翰表示，自己是雲林子弟，深知農民「看天吃飯」的辛苦，這波菜價崩盤對基層農家衝擊甚鉅；他發起「翰你一起挺農民」活動，透過大宗採購並免費分享高麗菜的方式，一方面協助舒緩雲林農民的產銷壓力，另一方面也讓新北市民享用當季最清甜、品質最佳的高麗菜。

圖／吳昇翰呼籲，現在正值高麗菜最佳品嚐期，鼓勵餐飲業者與民眾多多採購國產蔬菜，一起陪農民度過盛產寒冬。（吳昇翰臉書）

此次活動於1月7日正式展開，立委吳琪銘與其兒子吳昇翰及雲林同鄉會等單位合作，於土城、樹林、三峽、鶯歌五個地點巡迴發送；首站上午9時30分於樹林區樹林千歲廟，接續於鶯歌中鶯集合所、三峽服務處、頂埔清水祖師廟及土城服務處陸續發送。

在地民眾說，雖然菜價下跌讓消費者受惠，但背後卻是農民承受巨大壓力；免費送高麗菜不僅實際幫助家庭開銷，也傳遞社會對農民的支持；吳昇翰呼籲，高麗菜是台灣人的「國民蔬菜」，含有豐富的纖維與維生素，現在正值高麗菜最佳品嚐期，鼓勵餐飲業者與民眾多多採購國產蔬菜，一起陪農民度過盛產寒冬。

