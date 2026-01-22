菜價崩跌農民苦 三重陳信利、陳怡榮換菜公益行活動

（記者陳志仁／新北報導）受暖冬影響，高麗菜產銷失衡、價格大跌，菜農生計備受衝擊；為協助農民度過難關，三重在地企業－元富信建設董事長陳信利與總經理陳怡榮父子，今（22）日發起「這『里』有愛．來換菜」活動，由企業出資向菜農助購大量高麗菜，實際以行動穩定農產價格、支持農業。

圖／元富信建設總經理陳怡榮（左）指出，「一件事能產生『三重』效果，何樂而不為」。（民眾提供）

「這『里』有愛．來換菜」並結合環保與公益理念，攜手五常里里長林忠諺推動「舊藥回收」宣導，鼓勵民眾正確處理過期或未使用藥品；活動於今日上午在新北市三重區的「五常公園日照中心」前舉行，邀請民眾以捐贈發票或回收舊藥的方式，免費兌換新鮮高麗菜，現場募集的發票也全數捐贈予「第一社會福利基金會」，將愛心持續擴散。

圖／「這『里』有愛．來換菜」的活動，今日上午在新北市三重區的「五常公園日照中心」前舉行。（民眾提供）

活動當天一早即吸引大批民眾前來響應，現場人潮絡繹不絕；協辦活動的五常里里長林忠諺表示，這場活動不僅協助弱勢、幫助農民，也讓民眾建立正確的舊藥回收觀念，「讓一顆顆高麗菜，轉化成一顆顆的愛心，非常有意義」，也特別感謝陳信利、陳怡榮父子長期對仁義重劃區各項公益與社區活動的支持，令人深感敬佩。

行動發起人元富信建設董事長陳信利則謙虛的說，自己是土生土長的三重人，能在行有餘力之際回饋鄉里，是一件幸福的事；總經理陳怡榮也指出，透過一場活動，同時幫助農民、推廣環保、關懷社福，「一件事能產生『三重』效果，何樂而不為」。

