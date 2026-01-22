菜價崩跌農民苦 三重陳信利、陳怡榮換菜公益行活動
（記者陳志仁／新北報導）受暖冬影響，高麗菜產銷失衡、價格大跌，菜農生計備受衝擊；為協助農民度過難關，三重在地企業－元富信建設董事長陳信利與總經理陳怡榮父子，今（22）日發起「這『里』有愛．來換菜」活動，由企業出資向菜農助購大量高麗菜，實際以行動穩定農產價格、支持農業。
「這『里』有愛．來換菜」並結合環保與公益理念，攜手五常里里長林忠諺推動「舊藥回收」宣導，鼓勵民眾正確處理過期或未使用藥品；活動於今日上午在新北市三重區的「五常公園日照中心」前舉行，邀請民眾以捐贈發票或回收舊藥的方式，免費兌換新鮮高麗菜，現場募集的發票也全數捐贈予「第一社會福利基金會」，將愛心持續擴散。
活動當天一早即吸引大批民眾前來響應，現場人潮絡繹不絕；協辦活動的五常里里長林忠諺表示，這場活動不僅協助弱勢、幫助農民，也讓民眾建立正確的舊藥回收觀念，「讓一顆顆高麗菜，轉化成一顆顆的愛心，非常有意義」，也特別感謝陳信利、陳怡榮父子長期對仁義重劃區各項公益與社區活動的支持，令人深感敬佩。
行動發起人元富信建設董事長陳信利則謙虛的說，自己是土生土長的三重人，能在行有餘力之際回饋鄉里，是一件幸福的事；總經理陳怡榮也指出，透過一場活動，同時幫助農民、推廣環保、關懷社福，「一件事能產生『三重』效果，何樂而不為」。
其他人也在看
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安
彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
媽祖單元劇北港朝天宮開拍 王中平"跨性別"演媽祖化身
中部中心／黃毓倫、林軒震、蔡松霖 雲林報導媽祖單元劇如火如荼開拍，劇組來到北港朝天宮，舉行開鏡儀式，這回單元劇的媽祖化身很特別，是由男藝人王中平來飾演。王中平是虔誠的媽祖信徒，拜了一輩子的媽祖，心中自有媽祖的形象，他一度質疑自己能勝任角色嗎？看了劇本才知道，媽祖形象萬千，不拘泥於性別！媽祖單元劇劇組工作人員，以及演員，來到北港朝天宮舉行開鏡儀式，上香祈福過程，包括廟方，還有雲林縣大家長張麗善也來了。這回媽祖化身，不是女演員來演出，而是資深藝人王中平擔綱演出。演員王中平：「我也是一直都在拜媽祖，所以在我的內心裡面，媽祖是很鮮明的，當初找我演這一個角色，我在想說我可以嗎，不過我覺得，劇情它說服了我，因為媽祖的形象其實萬萬千。」究竟什麼樣的形象與劇情，說服了王中平，願意跨性別飾演媽祖化身？劇組出外景，來到北港朝天宮舉辦開鏡儀式。（圖／民視新聞）演員王中平：「一個流浪漢，他也可以給我們一些啟發，也許他有他的善良跟他的智慧，我覺得這個是一個，很奇幻的故事，然後不會很八股。」同台演出的演員陣容，還有徐千京、海裕芬等人，劇本內容以信仰走進現代生活為主軸，傳揚媽祖大愛精神。雲林縣長張麗善：「暴力充斥的社會，我們希望透過一個信仰，讓大家秉持著媽祖的精神，有慈悲心有愛心有善心，那也有善念。」雲林縣長張麗善也來逗熱鬧，與劇組一起上香祈福。（圖／民視新聞）戲劇反映真實人生，雲林縣長張麗善也很期待戲劇播出，透過信仰，教化人心！原文出處：媽祖單元劇北港朝天宮開拍 王中平"跨性別"演媽祖化身 更多民視新聞報導媽祖單元劇豐原開拍 黃湘婷飾演"龐克風"媽祖化身媽祖也想看! 紙風車彩排 白沙屯媽祖突停駐舞台前奇幻溫情"媽祖在人間" 台中太平開鏡拍"愛的記憶"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026台北國際電玩展展前記者會現場直擊!最新消息、今年亮點公開!
今日在台北西門WESTAR舉辦的2026台北國際電玩展展前記者會中，可以看到廠商帶來了不少本次展覽內容的最新情報；萬代南夢宮與光榮特庫摩等知名日系大廠更是在展前會上設置了獨立攤位，並展示了非常多自家作品的周邊。 今年電玩展一共有399家廠商，以及超過500款不同的遊戲參展，光榮特庫摩在舞台活動上宣布，《零 紅蝶》以及《三國無雙 2 猛將傳 Remaster》全球首部的試玩活動，只有到現場才能體驗到這款遊戲，還可以獲得獨家贈品，大家想成為全球第一批玩到這款作品的玩家，可千萬別錯過！ 近日話題不斷，NEOWIZ的《棕色塵埃2》，也在舞台活動上公開了本次「溫泉王國」油屋主題的攤位設置，相信今年一定又會有香到爆的Coser來到現場囉。 台灣萬代南夢宮則是帶來了12款遊戲的試玩，其中包含《艾爾登法環 褪色者版》Switch版的全球首部試玩，以及全新作《嗜血代碼 2》、《我的英雄學院 無盡正義》在展場的活動消息，官方還加碼只要在現場試玩3款遊戲，就能獲得豐富好禮，喜歡萬代的玩家也千萬別錯過。 傑仕登本次將以最大規模的展場面積，帶來《惡靈古堡9 安魂曲》製作人的現場活動，以及萬眾期待的《魔物獵人物語 3:命運雙龍》的試玩，大家熟悉的辻本良三製作人也會親臨現場，一起見證《魔物獵人 荒野》台灣最速獵人的誕生。 年年在電玩展都能有非常大面積的任天堂，今年依然強勢再臨，將設置超過120台的Switch2試玩機台，讓玩家們體驗35款不同的遊戲作品，此外也將進行超級瑪利歐40週年的特別企劃，會場也首次規劃了特別的Switch2現場販售限定方案，還沒添購主機的玩家們，不妨可以參考一下本次的優惠機會。 以上就是今天展前記者會的現場直擊，下週展期我們也會親臨南港展覽館帶來第一手的報導，也期待現場能與各位一起相見歡，記得持續鎖定我們的頻道喔！ (C)台北國際電玩展 (C)台北市電腦公會電玩宅速配 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025 TOYOTA全球夢想車繪畫大賽 台灣首次榮獲2座世界大獎
自2004年創辦以來，「TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」(TOYOTA Dream Car Art Contest) 已成為世界各地孩童揮灑創意的重要舞台，鼓勵15歲以下的學童以無限想像力描繪心目中的未來交通工具。自賽事開辦以來，累積已有 144個國家參與，而在此次2025年TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽於台灣共吸引超過 2.5萬件作品參賽，全球各地收到約有 66萬件投稿。其中，台灣更首次於全球大賽中有2位學童獲得世界大獎，雙雙榮獲最佳入圍獎[註1]，為台灣寫下亮眼成績。Yahoo汽車機車特別企劃 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
一里雲村跨界攝影展 以回憶療法體現「有溫度的」長照
每一位新生命的降臨，都是對生命故事的溫柔續寫。展覽以「您走過的路，我正循著光延續下去」為核心理念 ，其靈感源自一里雲村對長者生命質感的深度洞察。我們深知，每位長者的人生都是由無數次啟程的道路、看過的風景，以及珍藏心底的回憶編織而成，那是一道道屬於自己的光。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 43則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 2則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
賀瓏復出「自嘲」失效！臉書新片「留言僅剩2則」
娛樂中心／曾詠晞報導喜劇演員賀瓏去年（2025）年6月與節目搭檔Albee爆出感情爭議，再加上被挖出前已故女友「天殘」（黃琳）為他墮胎等等感情糾紛，形象受損後遭薩泰爾娛樂解約。在消失4個月後，賀瓏在同年10月重回社交平台宣布「重新開始」。近日他於Podcast節目《賀瓏哩共》坦言，這段期間曾陷入嚴重的憂鬱與自我否定，目前正試圖透過身心靈療癒重返演藝圈，然而從目前臉書最新的影片數據來看，他的復出之路似乎不被民眾買單。民視 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 65則留言
棒球／林益全2名新隊友！前中職鄧佳安、姚恩多加入中國CPB
中國棒球城市聯賽官方昨天公布，上海正大龍隊未成功完成球員郝家奇、蔣博涵註冊手續，為保障球隊完整參賽，按規定完成新球員註冊手續，台灣投手鄧佳安、姚恩多將入隊，已通過審核，即日起生效。 現年22歲的...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前 ・ 發表留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
美國女子職棒簽下莎菈 介紹曾在台灣CPBL執教
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊今天在社群平台宣布簽下一壘手莎菈（Sarah Edwards），介紹她曾在台灣CPBL兄弟隊擔任打擊教練。中央社 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言