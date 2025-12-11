菜價隨便喊？同市場兩攤販青蒜價竟「差3倍」

彰化一名女子在市場買青蒜，她買了一支要39元，一問之下才知道一斤230元。（圖／東森新聞）





彰化一名女子在市場買青蒜，她買了一支要39元，一問之下才知道一斤230元，愈想愈不對，又到另一間攤販購買，一斤才75元，兩家價格相差高達3倍之多，她又返回第一攤，對方改口說每斤算妳190元，讓女子氣得詢問菜價是可以隨便喊的嗎，網友則說她買貴了。

烏魚切塊下鍋汆煮，倒入米酒提香，再俐落切下青蒜，一碗倒進鍋裡，蒜香四溢，冬天來一碗烏魚蒜仔湯最暖胃，但是這個青蒜，有民眾在市場買到1斤要230元。

當事買菜婦人馬小姐：「他就說兩支秤一秤是79元，因為有在買菜的都覺得說，79塊錢好像有點太貴。」

彰化這名婦人到菜市場買青蒜，菜販說每斤230元，當下覺得太貴，買了一支秤重付了39元，又到另外一攤買青蒜，每斤才75元最後買了2支才15元，當事人又回到第一攤詢問，對方說不然算妳每斤190元，秤重後退了7塊錢，怎麼兩攤差了3倍之多，又從230變190元，質疑難道菜價可以變來變去嗎。

當事買菜婦人馬小姐：「第二次我又返回的時候他就改口，說他才算我190一斤，這個舉動讓我覺得說，好像真的很不老實，哪有人繞了一圈回來，變成減40元。」

回到婦人當時所購買青蒜的彰化三民菜市場，不少菜販賣有高山跟平地的青蒜，差別是在葉子，山地的會比較嫩味道也比較濃，民眾說這位婦人可能買到的是高山的青蒜才會這麼貴。

記者vs.攤販：「看葉子平地的葉子比較粗比較黑，然後高山像這樣比較脆，昨天有人買到230元的，怎麼可能，沒這麼貴啦，但最貴的120元就很貴了。」

實際比較了三攤的價格，每斤從120～160元都有，不管是要買高山還是平地的，民眾貨比三家問清楚，才不容易被當盤子。

