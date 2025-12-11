菜價隨便喊? 彰化同個菜市場 青蒜價格差3倍

中部中心 / 李文華 彰化報導

彰化有人到某傳統市場購買青蒜，有攤商以一斤230元報價，但民眾越想越不對，到另外一間菜攤詢問，第二家老闆說一斤75元，讓當事民眾立刻折返原攤位，詢問老闆，業者當下說那就算你一斤190就好，當場降價40元還退錢，也讓民眾不禁質疑，菜價根本隨便喊，呼籲逛菜市場，一定要貨比三家，才不會吃虧。





菜價隨便喊？ 彰化同個菜市場 青蒜價格竟差3倍

有民眾到彰化某傳統市場採買 發現青蒜疑似買貴 質疑菜價隨便老闆喊？（圖／民視新聞）

廣告 廣告





青蒜正當時，把現切的青蒜，加到鮮美的烏魚湯，這湯頭喝起來清清爽爽，暖暖冬喝上一碗，超暖胃。青蒜也是烏魚料理，蠻常使用的配料，但有民眾到彰化傳統市場買蒜，買出一肚子火。右邊的蒜一斤230元，一根秤重花了39元買到，接著又到附近攤商逛逛詢價，才發現有攤商一斤賣75元，兩家價格差三倍未免也太大，折返原攤商，業者說算你190元，每台斤直降40元還退7塊錢，但消費者質疑，菜價是不是隨便老闆喊？





菜價隨便喊？ 彰化同個菜市場 青蒜價格竟差3倍

傳統市場 菜價落差大 建議民眾多看多比價。（圖／民視新聞）





實際走訪彰化這家傳統市場，探店詢價，青蒜價格從每斤110-160元都有，而青蒜來自平地或高山品質，多少會影響價格，傳統市場攤商多，民眾買菜，還是建議，多看看多比價，才不會買貴被當成盤仔，買出一肚子氣。





原文出處：菜價隨便喊？ 彰化同個菜市場 青蒜價格竟差3倍

更多民視新聞報導

吳宗憲選宜蘭縣長堪憂？傳被張勝德「放狗」逼退 陳琬惠發聲了

吃到賺到！普發+雙11餐飲拚優惠 民眾有感省很大

外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任

