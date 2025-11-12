菜價「颱」動！鳳凰颱風減弱後均價回穩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鳳凰颱風來襲，讓中部地區掀起一波「搶菜潮」！雖然中部風雨不大，但消費者預期心理發酵，導致蔬菜價格前兩天一度全面上漲約兩成，每公斤均價漲到28元。不過隨著颱風今（12）日減弱，市場觀望氣氛升高，菜價迅速回跌到每公斤26元，呈現先漲後跌的情況。

受鳳凰颱風預期影響，但民眾搶購帶動蔬菜價格先漲後跌，今均價回落至26元。（記者陳雅芳攝）

鳳凰颱風因受地形影響迅速減弱，中部地區僅出現間歇性風雨。農民為防強風影響作物，紛紛提前搶收，使得產地蔬菜到貨量出現「先盛後衰」的現象。以彰化溪湖果菜市場為例，上週每日到貨量維持在116噸左右，均價約每公斤20元；本週一颱風路徑轉向、民眾開始搶購，短短兩天內均價漲至28元，今日隨著颱風勢力減弱，價格才明顯回落。

彰化溪湖果菜市場總經理徐鉦傑指出，「鳳凰」颱風變化快速，風雨受地形削弱，中部影響有限，但因市場承銷人觀望氣氛濃厚，加上民眾前兩天集中搶購，使高漲菜價迅速回跌，目前均價約26元。其中葉菜類漲幅最明顯，每公斤均價突破25元；高麗菜因到貨量穩定，僅小漲約1.5成，並未如外傳般暴漲。

徐鉦傑表示，截至12日中午，彰化平原風雨不大，農民擔心氣候突變，昨日起加速搶收，導致青蔥、白花椰、韭菜花等進場量明顯增加。尤其青蔥正值盛產期，蔥白修長、品質良好，價格相對堅挺。青蔥昨均價156.9元、今升至174.7元，最高價則從202元微跌至190元。

零售市場方面，民生蔬菜價格略有上漲，小白菜、青江菜、莧菜由每把15至20元漲至兩把50元，地瓜葉每台斤則從35元漲至50元；部分受雨勢影響的水傷菜則便宜5至10元。青蔥依品種不同，每公斤漲幅約15至20元，品質優良者每公斤已達150元。

對於後續菜價走向，徐鉦傑強調，仍需觀察鳳凰颱風轉為熱帶低氣壓後，南部蔬菜產區是否出現嚴重災情。他呼籲消費者理性購買、勿再搶菜，以免助長價格波動，影響市場穩定。