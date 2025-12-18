菜園兇殺 59歲男4刀刺傷78歲翁身亡

cnews204251218a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市林口區文化一路2段100巷底，今（18）天上午傳出一起菜園兇殺命案。1名59歲葉姓男子，疑因種菜的問題，與78歲陳姓老翁爆發口角，情緒失控下，竟拿刀劃傷陳姓老翁。林口警分局表示，陳姓老翁包括左胸2處、左側身、左手臂等都被刀劃傷，緊急送往林口長庚醫院救治後，今天上午9時25分左右宣告不治。員警也在獲報4小時內，成功緝獲葉姓兇嫌，依法送辦。

林口警分局表示，今日上午7時許獲報，林口區文化一路2段100巷底（中山路）菜園內，發生一起重傷害案。員警到場調查，被害人為1名陳姓老翁，疑因在菜園內與葉姓男子，因種菜發生衝突。老翁被情緒失控的的葉男，拿刀劃傷包括左胸、左側身、左手臂等處，雖緊急送往林口長庚醫院救治仍不治。

cnews204251218a05

警方表示，員警獲報後，鎖定葉姓犯嫌疑犯案後，騎機車往新莊方向逃逸，立即以車追人，派員循線緝捕。約4小時，在今天上午11時許，員警成功逮捕葉嫌。釐清案情後，也依殺人罪嫌，將他移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

照片來源：新北市警方提供

