菜園內起口角！ 他持刀砍人後落跑遭鎖定

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口區發生傷人案，今上午7時許，林口某菜園內2男子不知何原因吵了起來，其中葉姓男子持刀劃傷陳姓老翁，葉男犯案後開車逃離。警方、消防據報趕抵，即刻將陳翁送醫，所幸沒有傷及要害經救治後無大礙，目前警方已掌握葉男行蹤，正積極追緝中。

據悉，59歲葉男與78歲陳翁今上午在林口區文化二路100巷底的菜園進行農活，2人因不明原因突然發生口角，葉男越吵越克制不住情緒，於是失控持刀攻擊陳翁。葉男意識到傷了人，慌亂下開車逃離現場，陳翁也自行報案。

警方、消防據報趕抵，經查陳翁為左手臂、後背有清晰刀傷，但傷口不深，即刻將他送往林口長庚醫院救治，經縫合後無大礙。警方目前已鎖定車牌並確認葉男身份，現已調閱監視器並掌握其行蹤，將盡速緝拿葉男到案，朝傷害罪嫌偵辦。

