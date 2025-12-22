菜市場之子賴瑞隆推首支形象片 喊話高雄市民「請相信我」 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨立委賴瑞隆今（22）日推出首支電視形象影片《真誠無畏初心不變》，透過溫暖平實的影像語言，呈現其從基層出身、長期深耕地方、與市民並肩同行的從政歷程。賴瑞隆表示，自己從政最大的信念，就是用盡一切力量守護高雄，期盼與市民站在一起，讓高雄的進步持續向前。

影片從賴瑞隆過去擔任鉛球選手的經歷切入，口白以「總是在不斷挫折中推進」形容運動生涯，也象徵他面對政治與城市發展挑戰時，始終保持不退縮、不放棄的精神，將運動員的韌性轉化為公共服務的動力。

片中也回溯賴瑞隆在菜市場成長的背景。他看著父母與攤商為生活打拚，深刻體會基層家庭的辛勞，也提醒自己從政的初衷始終來自人民的日常需求與城市的真實樣貌。賴瑞隆在影片中說道，「我是菜市場長大的小孩，我跟我的家人都很平凡」，正因為平凡，更懂得珍惜每一份來自基層的信任。

影片畫面同時呈現賴瑞隆走進市場與鄉親互動、在廟埕祈願、深入建設現場傾聽意見的身影，象徵他對高雄的情感連結與責任承擔。賴瑞隆也向市民溫情喊話表示，「我只有一個信念，我將用盡一切力氣，守護高雄，請相信我。」

賴瑞隆指出，推出這支形象影片，是希望讓市民看見他最真實的一面，一個在市場長大的孩子、一位沉著穩健面對挑戰的鉛球選手，也是多年來為高雄建設不斷奔走的民意代表。他認為，自己的從政精神與高雄一路走來的成長蛻變相互呼應，在困難中堅持理想、在肯定中保持謙卑，並以穩健步伐迎向未來。

賴瑞隆表示，讓高雄更繁榮是一生的使命，未來也將持續以樸實初心與實際行動，拚經濟、顧生活，用真誠無畏的態度與執行力，陪伴高雄邁向更自信、更勇敢的新階段。

照片來源：賴瑞隆辦公室

