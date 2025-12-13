「菜市場之子」勤跑基層不停歇！ 賴瑞隆向工農民謙卑請益

賴瑞隆出席中鋼廠慶活動，獲得基層勞工致贈咖啡杯為他加油打氣。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆今(13)日上午展開細膩的基層走訪行程，先後出席中鋼廠慶活動、大寮紅豆花田與鄉親面對面對話交流。勞工子弟出身的他，獲得工農朋友的熱情加油打氣，展現深厚基層情感。賴瑞隆感性表示，讓高雄更好是一生使命，將繼續謙卑請益、全力以赴。

賴瑞隆指出，自己父親是木工、母親曾在菜市場賣水果，因此對勞工、農民特別親切，從政以來堅持以最能貼近基層的方式與百工百業深入交流，也更能體會基層工作的辛苦與堅韌。

在中鋼廠慶現場，賴瑞隆獲得基層勞工致贈咖啡杯為他加油打氣，笑著說對愛喝咖啡的自己是一天最美好的開始，也象徵勞工對城市未來的期待，他也將秉持著大家的鼓勵，繼續努力爭取更好的產業環境與勞動保障，讓市民被照顧。

隨後賴瑞隆前往大寮紅豆花田季，盛讚大寮紅豆是高雄引以為傲的農特產之一。他指出農民利用創意，將農作物研發成高附加價值的產品，是推廣高雄品牌的推手，強調將持續協助「農業加值」，透過跨界產品及創意行銷，提高附加價值，讓農民有更好的收入，也讓更多消費者品嚐到高雄農產品的好滋味。

賴瑞隆表示，唯有勤跑基層、謙虛傾聽，才能真正理解人民需求；高雄是他一生所愛，市民的溫暖熱情更是最令人感動的支持力量，他把「讓高雄更好」當作一生使命，未來將繼續謙卑請益、全力以赴、不負所托。

賴瑞隆盛讚大寮紅豆是高雄引以為傲的農特產之一。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆(中)品嚐高雄農產品的好滋味。 圖：賴瑞隆辦公室/提供