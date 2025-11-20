菜市場名有好康！ 「同音同字」免費入場六福村

六福村主題遊樂園於11月22日至12月28日推出「菜市場名免費入園」活動，凡名字符合指定名單者，可於活動週末免費入園，陪同者亦享有優惠票價。活動一推出即引發網友熱烈討論，成為年底最受矚目的遊樂園促銷話題。

指定名字免費入園 陪同者也享優惠

從11月22日開始至12月28日，活動期間每週六、日都有一組全台最常見姓名組合，從「家豪、雅婷」打頭陣，後續依序為「志偉、怡君」、「志強、淑芬」、「建宏、佳玲」、「冠宇、美惠」、「俊傑、欣怡」能夠享有當週免費入園資格。

園方表示，活動限本國籍民眾本人使用。凡姓名與公布名單「同音同字、順序一致」者，當週末憑身份證明文件（學童須提供健保卡搭配戶口名簿），即可免費入園。每位中獎者最多還可攜帶三位親友同行，陪同者票價為799元（原價1400元），大幅折扣吸引眾多民眾揪團出遊。

網友熱議：想去喊看看名字

六福村這次「常見姓名免費入園」策略吸引討論，在年底傳統淡季創造高話題性。活動曝光後立刻引發熱議，有網友在社群留言：「第一次覺得自己的名字值回『票價』。」還有人笑道說：［一想到如果有人走失，服務台廣播名字來了一堆同名的人就覺得超好笑。」甚至有網友想著到時候，要去喊看看，到底會有多少人回頭。

這次六福村推出「佛心活動」，引爆社群討論，園方鼓勵民眾可以趁活動開始前，先檢視自己是否為「中獎名字」。如果符合條件，不妨趁年底闔家入園。同時也提醒民眾，本次優惠不累贈，人數與身份限制均須依規執行。