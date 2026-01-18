菜市場善舉翻轉一家5口人生！男子等6年淚崩道謝 網感動：遇過低谷的人就明白

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

一名女子近日分享一段在菜市場重逢的感動經歷。她表示，日前到黃昏市場買菜時，在入口處被一名中年男子叫住，原本還不認得對方，直到他紅著眼眶道謝，才讓她想起，這段緣分已經是六年前的往事。貼文曝光後，吸引數十萬人瀏覽，感動不少網友。

一名女子近日分享一段在菜市場重逢的感動經歷。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文分享，當年正值寒流來襲，男子因失業無法負擔生活，一家五口只能暫時住在小發財車，當時最小的女兒才出生一個多月，因肚子餓不斷哭泣。她路過發現後，留下2萬元現金，還幫忙準備尿布、奶粉與食物，同時鼓勵男子要撐下去、為家人努力。

多年後再次見面，網友才得知，男子如今已在倉儲業擔任小主管，生活穩定。男子當場落淚表示，這些年來只要下班有空，就會到這個市場等候，希望能親口向她說聲謝謝。

感人貼文一出，讓網友紛紛留言表示，「原PO的一個善舉，接住了一個家庭，超級棒！」、「當時妳給的不只是錢，還有讓那位爸爸重新站起來的勇氣」、「這位爸爸很有心，妳是他生命中的大貴人，而他用生命去拼搏奮鬥來報答您當時恩情」，也有網友產生共鳴表示「有遇過低谷的人就會明白，有人適時雪中送炭的可貴，因為有可能就差妳推了這一把，讓他能撐下去」。

