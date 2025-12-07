菜市場買得到！醫推3款「超級護腎食物」：腎臟病也能安心吃
生活中心／倪譽瑋報導
護腎要注意！腎臟科醫師洪永祥發文分享，中醫主張「黑色入腎」，從現代營養學的角度來看，食物之所以呈現黑色或深紫色，是因為富含最強的抗氧化劑花青素，或是鐵、鋅、硒等微量元素。然而，對腎臟病友來說，不是所有黑色食物都能補，病友飲食須遵循「低蛋白質、低磷、低鉀」原則，富含蛋白質的烏骨雞、含高磷的黑芝麻便不能補，同時符合「黑色入腎」與低蛋白質、低磷、低鉀的食物為黑木耳、藍莓、黑葡萄。
中醫黑色入腎 西醫：亂補小心變「毒」
洪永祥指出，早上起床的時候臉特別腫、頭暈食慾下降、夜間頻尿、雙腳容易抽筋等，讓人擔憂「會不會腎功能不好？」但想補腎，中醫與西醫有不同觀點，中醫補腎主張「吃黑」，黑色食物帶有深沉、厚重、收藏的能量特性，被認為可以直接與腎臟產生共鳴；但買了黑豆、黑芝麻想補，西醫的觀點卻是「這些東西蛋白質、鉀、磷太高，腎臟受不了！」
洪永祥表示，中醫吃補如果用在腎功能已開始下降，或者是慢性腎臟病（eGFR已經低於60），那麼「補」的方法如果不對就會變成「毒」。而西醫的觀念，腎臟病飲食要留意三大魔王「蛋白質、磷、鉀」的攝取量，當腎臟過濾已出問題，含氮廢物、磷、鉀排不出，磷太高骨頭恐逐步變脆、血管鈣化皮膚奇癢，鉀太高會導致心律不整，嚴重的話心臟會隨時停止跳動。
腎臟病不能吃的食物？
洪永祥提出，幾項「補」的黑色食物，其實對腎臟病友來說是NG食材，黑豆和黑芝麻，對於腎功能正常的人來說是寶，但它們是高磷、高鉀的炸彈；紫菜雖然健康，但濃縮的海藻類通常鉀離子也不低，而且還有碘的問題；烏骨雞含有高蛋白，腎臟不好的人通常需要限制蛋白質攝取，以免產生太多含氮廢物讓腎臟加班。
他使用PubMed醫學數據庫裡的真實文獻當作過濾器，從眾多黑色食物中，篩選出以下三種真正符合西醫「低磷、低鉀、護腎」黃金標準的超級食物，同時也能達到中醫講究的「黑色入腎」。
黑木耳的好處有什麼？
黑木耳（Black Fungus）中醫裡，它入腎經，能活血化瘀。 在西醫營養學裡，它是完美的「三低一高」食物：低磷、低鉀、低蛋白，高膳食纖維。PubMed也有關於木耳多醣體的研究，研究發現，木耳中的特殊多醣體具有很強的抗氧化活性；在一項針對腎臟損傷模型的實驗中顯示，木耳多醣體能夠顯著降低血清中的尿素氮（BUN）和肌酸酐（Creatinine）水平。
洪永祥總結，黑木耳除了低磷、低鉀、低蛋白外，也能幫助保護腎小管，減少氧化壓力造成的傷害，腎臟不好的人「把肉類少吃一點，換成涼拌黑木耳，絕對是聰明的選擇。」
藍莓花青素 對抗腎臟發炎
藍莓（Blueberry）雖然它是西方的水果，但深藍紫色符合中醫裡「黑色」的定義：深色即入腎。而在西醫界，藍莓是公認的「超級食物」它的鉀離子含量非常低，每100克藍莓只有約 77 毫克的鉀。這比香蕉、奇異果都要低得多，對於需要限鉀的腎友來說，是非常安全的水果。
洪永祥也引述發表在《食品與功能》（Food & Function）期刊上的研究，藍莓中飽滿的花青素（Anthocyanins）可以抑制一條叫做NF-κB的發炎路徑「就是說，當你的腎臟細胞因為高血糖或高血壓正在發炎的時候，花青素就像消防員一樣，能把火撲滅」減少腎絲球的硬化和纖維化；每天一小把，有助於腎臟抗發炎。
黑葡萄益處多 腎臟科醫師洪永祥推「吃皮」
黑葡萄（Black Grapes）或者是深紫色的葡萄都算（不包含綠葡萄）在中醫屬於「補腎益氣」的滋養果，能補腎精、強筋骨。在西醫上，雖然葡萄的鉀離子比藍莓稍微高一點點，但跟香蕉、哈密瓜比起來，它還算是中等偏低的「安全區」；而深色果皮裡還有神級成分「白藜蘆醇（Resveratrol）」。
PubMed上有許多關於白藜蘆醇護腎的研究，一篇研究揭示，白藜蘆醇能夠活化體內一個叫做SIRT1的長壽基因，當這個基因被喚醒後，它能顯著減少腎臟細胞的凋亡「也就是說，它能阻止腎臟細胞自殺。」洪永祥指出，腎友可以吃葡萄，但要控制份量，一天8到10顆，同時葡萄皮要一併吃下，如果覺得皮難吃，可以把它打成精力湯。
資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法
