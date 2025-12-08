菜市場金馬獎 南市獲1128顆星

台南市的市集和名攤表現佳，台南總計獲得1128顆星，「星光1000、好市發生」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市在有「菜市場金馬獎」美譽的「經濟部優良市集暨樂活名攤」評核計畫中，拿下一一二八顆星，其中花園夜市連續三年蟬聯五星市集，表現最為亮眼，今年五星行列則有西門淺草青春新天地等，經發局強調「星光1000、好市發生」，市長黃偉哲則期盼將台南打造為美食購物首選城市。

經發局八日在新吉工業區舉辦「二０二五台南樂活市集星光1000頒獎典禮」。黃偉哲表示，台南今年獲英國《Time Out》評選為「亞洲十大街頭美食城市」第力名，是全台唯一入選，展現市場與夜市攤商實力，他感謝攤商們在環境維護、料理品質與經營管理努力，成功打造整潔友善、深受消費者信賴的市集環境，期許將台南打造為更好的美食購物城市。

廣告 廣告

經發局表示，市府多年來投入市場軟硬體建設，包括耐震補強、老舊設施汰換、公廁更新及進行市集、名攤改善輔導，提升及鋪位環境與經營品質。今年獲選兩處五星市集、六處四星市集、三十五處三星市集及七處二星市集，成績亮眼，其中花園夜市穩坐五星市集寶座，西門淺草青春新天地今年重返舞台後，以環境衛生、組織管理與特色經營獲得高度肯定，成為五星新星。

另，獲選的七處五星名攤，永樂市場的修安扁擔豆花受中央評委青睞，另有十九處四星名攤、二五八處三星名攤與四十五處二星名攤獲得肯定，顯示台南攤商整體競爭力不斷提升。經發局強調，將持續推動市集升級與行銷活動，歡迎全台民眾來台南迺菜市集，體驗最有活力的市集風景。