「菜市場1善舉」救了一家五口人！她暖爆3萬人 網淚讚：人間天使

記者施春美／台北報導

一名女子多年前提供經濟窘困的一家人援助，讓當時失業的男主人，重新站起為家人奮鬥，而今已是一名主管。(示意圖／AI生成)

一個善舉救了一家五口的生命！一名女子分享，日前她在市場買菜時，遇到一名男子「淚謝」她6年前的協助，讓當時失業的他，重新站起為家人奮鬥，而今已是一名主管。男子說，他為此每天都到此市場等女子，就盼能當面致謝。該貼文有39萬人瀏覽、3.1萬人按讚。網友直呼「女子是這家人的大貴人，男子也因此用生命拚搏以回報當時的恩情。」

一名女性在Threads上表示，她前幾天去黃昏市場買菜的時候，剛進大門入口處，突然一名中年男子叫住我，她原本不認得男子，但對方表示，六年前，寒流來襲，他的小女兒才一個多月大，肚子餓一直哭，剛失業的男子，一家五口都窩在小發財車度過寒冬。

男子表示，當時原PO經過，不忍男子家人窘困，提供了2萬元現金及一些尿布、奶粉、餅乾等，還鼓勵男子「你是一家之主；老婆和小孩都要靠你養，只要肯努力，一定可找到工作重新站起來的。」

原PO當時驚醒，確實有此事，但這已是5、6年前的事情，得知男子已是倉儲業的小主管，原PO也相當開心。此時男子竟然掉淚道謝，並說，他只要下班有空就會來菜市場等原PO，就盼能親自道謝。

該篇文章相當感人，讓網友們直呼，「原PO這麼棒，要讓全世界都知道！」、「這故事後勁太強，當時妳給的不只是錢，還有讓那位爸爸重新站起來的勇氣！支撐了一個家庭到今天。」、「這位爸爸很有心，妳是他生命中的大貴人，而他用生命去拼搏奮鬥來報答您當時恩情。」

也有網友表示，「文章還沒看完就掉淚了！當下能願意幫助陌生人，妳根本是天使，緣分讓妳幫到一個沒有放棄、懂得感恩而奮發、顧家的父親」、「妳，善良中給溫暖；他，溫暖中不忘善良與回報！」

另有網友同感地說，「有遇過低谷的人就會明白，有人適時雪中送炭的可貴，因為有可能就差妳推了這一把，讓他能撐下去。」、「原PO的一個善舉，接住了一個家庭，超級棒！」

