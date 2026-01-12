菜渣夜倒牛稠溪畔全被拍！屏東縣環保局科技執法揪無良菜商開罰

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

為遏止亂丟垃圾歪風，屏東縣環保局加強科技執法，近日就在牛稠溪畔揪出不法行為。兩名菜商趁夜深人靜，將多達27籃菜渣與垃圾傾倒溪邊，過程全被移動式監視器拍下。環保局循線追查車輛，依法裁罰並要求限期清除，強調「以為沒人看到，其實全都錄」。

男子隨意傾倒垃圾惡行全遭拍下。（圖／屏東縣政府環保局提供）

環保局指出，自113年起於全縣布建近百支固定與移動式監視器，24小時監控髒亂熱點。牛稠溪列為重點取締區域，114年度已查獲亂丟垃圾127件、隨機點火2件，裁罰金額累計逾32萬元。此次違規者更試圖將傾倒物攤平掩蓋痕跡，仍難逃鏡頭與追查。

針對本案，環保局依《廢棄物清理法》裁罰新台幣1萬2,000元，並命其限期清除廢棄物、接受環境講習。環保局也提醒，亂丟垃圾於河岸、分隔島或路口，初犯即罰3,600元，再犯最高可罰6,000元，切勿心存僥倖。

清潔人員正撿拾廢棄物。（圖／屏東縣政府環保局提供）

環保局補充，未來將導入AI影像分析提升辨識效率，擴大科技執法能量；同時呼籲業者與民眾守法，共同維護環境整潔，別讓一時方便換來荷包失血與社會觀感受損。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

