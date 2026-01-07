「菜王」高麗菜價大崩盤 每公斤批發價跌破6元

受暖冬氣候影響，國內素有「菜王」之稱的高麗菜近期產銷失衡。（圖／東森新聞）





受暖冬氣候影響，國內素有「菜王」之稱的高麗菜近期產銷失衡。由於氣候偏暖導致生長速度加快，產期過度集中，市場出現嚴重的供過於求現象。目前每公斤批發價已跌破6元，若扣除紙箱、運費與採收等成本，農民送往市場販售幾乎面臨血本無歸的困境。儘管消費者對於撿到便宜感到開心，但對農友而言，田中每一顆碩大的高麗菜，如今都成了沉重的經濟壓力。

不論是包裹著冬粉下鍋油炸、起鍋後金黃酥脆的高麗菜包，或是清晨菜園裡那一顆顆掛著露珠、看起來碩大飽滿的鮮翠高麗菜，這項幾乎每日都會出現在國人餐桌上的食材，原本應是農民的收入保證，現在卻讓看天吃飯的農友笑不出來。

青農徐泰偉無奈表示，今年的高麗菜特別難種，主因在於冷氣團遲遲未到，氣候不夠涼冷影響生長，好不容易收成了，卻又碰上價格崩盤。他指出，去年雖然也有搶種潮，但當時高麗菜每公斤至少還能維持在33元的行情，反觀今年同樣一公斤卻慘跌至僅剩6元。面對市場行情的低迷，徐泰偉坦言，現在價格實在太低，如果不另尋通路，加上紙箱包材、運費與採收工錢，送到批發市場根本是賣一箱賠一箱，簡直是在淌血。

為了不讓心血白費，許多農民轉向「自力救濟」，跳過盤商採取產地直送模式。產區推出了20公斤裝一箱只要200元的超值優惠，鄰近區域甚至提供一件就免費配送的服務，吸引不少都市網友羨慕。徐泰偉解釋，直接鋤掉作物太過可惜，現在改成送到府配送，主要是希望能多少賺回一點運費與工錢，加減補貼虧損。

對於這波菜價下跌，消費者陳先生則認為，趁著現在高麗菜新鮮又便宜，可以多買一點回家做泡菜或是高麗菜滷，相當划算。然而，在消費者享受物美價廉的小確幸背後，卻是農民因暖冬造成產期集中、價格失守的無奈，每一顆原本該是豐收象徵的高麗菜，如今都成了農民難以承受的成本重擔。

