菜瓜布去角質潔癖 破壞皮膚嚴重乾癢

皮膚是人體最大的器官，不妥善照顧當心掛病號！台中一名74歲的劉先生，年輕時有潔癖，天天用菜瓜布洗澡，長期過分清潔，皮膚出狀況了，每到冬天嚴重乾癢，還搔抓到破皮，加上年紀大，免疫力低下，傷口癒合不佳，悔不當初。

台中慈院中醫師 莊佳穎 與 劉先生：「像一般正常身體，結痂黑色素會馬上退掉，但你退不掉，你身體缺乏修復能力。」

劉先生的皮膚傷口癒合不良，中醫師發現，他除了體質陰虛，皮膚免疫力也不佳，問診發現，原來是錯誤的清潔習慣，害皮膚生病了。

廣告 廣告

劉先生：「我年輕時，洗澡用菜瓜布，加肥皂刷，刷得很高興，很舒服啊。」

劉先生把皮膚當碗洗，長期過分清潔，不只刷去髒污，也刷掉保護層，現在一到冬天，就全身癢，越抓越癢。

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「常常把它洗乾淨，反而把我們皮膚，自然分泌的那個油脂，跟我們一些抗菌的一些物質，把它洗掉，你就是用清水洗掉之後，再上一個比較清爽的保溼乳液。」

皮膚是抵禦外在環境的第一道防線，膚況與免疫力息息相關，感冒過後或免疫低下時，皮膚特別容易出狀況；如果作息混亂加上飲食刺激，自體免疫亢奮，也會導致皮膚掛病號，年輕人愛熬夜，常見青春痘，併發溼疹、蕁麻疹，膚況惡化。

梁先生：「作息都不正常，喜歡吃一些垃圾食物，也喜歡吃甜食類，都很晚才睡，皮膚一直處於搔癢的狀況，所以沒有辦法去克服，癢到不是你能控制的。」

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「有時候晚上睡覺，一睡可能，癢得受不了，先用類固醇藥膏，先讓自己可以好睡一點再說，吃了中藥，覺得其實也不太癢的話，調個幾個月，都可以把這些類固醇撤掉。」

中西醫合療拯救膚況，治標治本雙管齊下，皮膚不只美觀，更是健康指標，照顧好皮膚，才是照顧好身體。

更多 大愛新聞 報導：

人醫義診情 為住民洗牙

溫補養生抗發炎 調理體質提升免疫

