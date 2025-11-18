菜瓜布去角質潔癖 破壞皮膚嚴重乾癢
皮膚是人體最大的器官，不妥善照顧當心掛病號！台中一名74歲的劉先生，年輕時有潔癖，天天用菜瓜布洗澡，長期過分清潔，皮膚出狀況了，每到冬天嚴重乾癢，還搔抓到破皮，加上年紀大，免疫力低下，傷口癒合不佳，悔不當初。
台中慈院中醫師 莊佳穎 與 劉先生：「像一般正常身體，結痂黑色素會馬上退掉，但你退不掉，你身體缺乏修復能力。」
劉先生的皮膚傷口癒合不良，中醫師發現，他除了體質陰虛，皮膚免疫力也不佳，問診發現，原來是錯誤的清潔習慣，害皮膚生病了。
劉先生：「我年輕時，洗澡用菜瓜布，加肥皂刷，刷得很高興，很舒服啊。」
劉先生把皮膚當碗洗，長期過分清潔，不只刷去髒污，也刷掉保護層，現在一到冬天，就全身癢，越抓越癢。
台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「常常把它洗乾淨，反而把我們皮膚，自然分泌的那個油脂，跟我們一些抗菌的一些物質，把它洗掉，你就是用清水洗掉之後，再上一個比較清爽的保溼乳液。」
皮膚是抵禦外在環境的第一道防線，膚況與免疫力息息相關，感冒過後或免疫低下時，皮膚特別容易出狀況；如果作息混亂加上飲食刺激，自體免疫亢奮，也會導致皮膚掛病號，年輕人愛熬夜，常見青春痘，併發溼疹、蕁麻疹，膚況惡化。
梁先生：「作息都不正常，喜歡吃一些垃圾食物，也喜歡吃甜食類，都很晚才睡，皮膚一直處於搔癢的狀況，所以沒有辦法去克服，癢到不是你能控制的。」
台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「有時候晚上睡覺，一睡可能，癢得受不了，先用類固醇藥膏，先讓自己可以好睡一點再說，吃了中藥，覺得其實也不太癢的話，調個幾個月，都可以把這些類固醇撤掉。」
中西醫合療拯救膚況，治標治本雙管齊下，皮膚不只美觀，更是健康指標，照顧好皮膚，才是照顧好身體。
更多 大愛新聞 報導：
人醫義診情 為住民洗牙
溫補養生抗發炎 調理體質提升免疫
其他人也在看
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 1 天前
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 23 小時前
她臉部遭愛犬撕裂4公分險毀容 靠「PRP療法」修復
一名28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突然改變，竟撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損。送醫後在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住臉部線條與笑容。中天新聞網 ・ 1 天前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 1 天前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 14 小時前
沒吃海鮮、沒碰塵螨卻天天抓癢鼻塞？ 醫揭：免疫系統在跟自己作戰
不少人明明沒有接觸海鮮、花粉或塵螨，過敏檢查都是陰性，卻仍經常皮膚發癢、鼻塞，甚至腸胃不適。基因醫師張家銘指出，這很可能是「IgE自體過敏」。原因是免疫系統把身體自己的蛋白誤認為威脅，像對外界過敏一樣釋放組織胺與發炎物質，導致全身出現類似過敏的症狀。鏡報 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 天前
6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍
焚香香水是什麼？焚香香水的魅力，在於那種若有似無的煙燻氣息！前調通常帶點辛香或木質；過幾分鐘，中調開始浮出柔和的煙燻暖意；等到後調完全展開，就是一股能把人包起來的安定感，而且越到後面越好聞、越靠近越耐人尋味，這種層次感是其他香調少有的。它不marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前
2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 1 天前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 16 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 16 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前