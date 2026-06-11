菜瓜布變甜點爆紅！神還原造型評價兩極，網笑喊：我媽可能會被騙

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全聯推出「菜瓜布造型布蕾蛋糕」神還原洗碗精包裝上市後，至今爆紅一個月仍缺貨，多家門市遭搶購，話題不但沒有降溫，反而持續發酵。近期不少消費者分享，多家門市架上幾乎被掃空，甚至有人跑遍好幾家分店才成功買到，被網友封為近期討論度最高的超市甜點之一。





菜瓜布布蕾 成分超吸睛

「菜瓜布布蕾」打開包裝後，綠色的「菜瓜布」其實是抹茶蛋糕，底層則結合原味蛋糕與乳酪奶霜，並搭配檸檬果粒凍營造出洗碗精泡泡的視覺效果。從外觀設計到甜點結構都充滿巧思，成功吸引不少人拍照分享。

甜讚派PK反胃派 網友評價兩極

「菜瓜布布蕾」雖然創意十足，但是口味評價卻呈現兩極化。部分網友認為整體口感不錯，尤其底層檸檬凍帶來意外驚喜；但也有人坦言，因為造型過於逼真，看到蛋糕就聯想到洗碗用品，甚至笑稱「感覺像在吃洗碗精」，讓食慾瞬間下降。

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全聯推出「菜瓜布造型布蕾」，爆紅一個月熱度不降反升，掀打卡熱潮。圖片來源：全聯小時達

獵奇甜點掀打卡熱潮 留言超爆笑

不少消費者購買菜瓜布布蕾的原因，除了品嚐甜點本身，更是衝著高還原度外型與拍照打卡效果而來。許多網友認為外觀相似度高達八成以上，成功帶動一波獵奇嘗鮮熱潮。



不過，從抹茶味不夠濃郁，到布蕾整體偏甜等意見，也持續在社群平台引發熱烈討論，甚至掀起網友在Threads歪樓留言：「感覺會被媽媽打」、「這媽媽看到會開心嗎？好像是在叫她去洗碗哈哈哈」、「我要去買來在阿嬤面前吃」、「這我媽去可能會被騙耶，有夠像」，笑翻大家。



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