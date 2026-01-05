菜瓜布「綠色面」含金鋼砂 網：長期刷恐刮壞餐具

家中廚房常見的「綠皮黃底」菜瓜布，在刷洗上其實大有學問，有網友指出，因為綠色面含金鋼砂，若長期使用恐怕會把碗盤刷花，貼文引發網友熱議。

一名網友在Threads分享，很多人家裡都用綠皮黃底那塊菜瓜布刷所有餐具，但其實綠色面含金鋼砂，若長期使用該面刷洗餐具，恐怕會把陶瓷碗刷到花掉，出現明顯刮痕。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「原來菜瓜布還有那麼多學問」、「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」、「原來菜瓜布也能研究到這麼專業」。

根據3M官網公告，綠色菜瓜布含特殊金鋼砂，可以有效清潔焦黑難洗的污垢等，針對鐵製或不鏽鋼材質難洗油漬污垢，特別有效。搭配海綿面柔軟彈性、起泡力佳，吸水力強能迅速吸乾水漬，能輔助菜瓜布清潔得更乾淨。

此外，「紫色菜瓜布」含強金鋼砂成份與不織布纖維構造，主要針對不鏽鋼材質上的頑汙重垢及難洗汙漬；「粉色菜瓜布」更為細緻，清潔油污的同時降低刮傷餐具與器具的機率，避免滋生細菌與損壞，適用於清潔細緻怕刮的表面如餐具、爐具、廚具、鍋具。

