菜脯養大音樂家族 布袋工廠辦感恩音樂會回饋偏鄉

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣布袋鎮是菜脯之鄉，全台80%的菜脯都是出自於此，可說是當地重要的經濟來源。其中一間就靠菜脯把五個孩子養大，而且還全都唸音樂，老大多年前從美國拿到音樂碩士返國，接下父親的棒子，開始在自家工廠舉辦感恩音樂會，今年邁入第五年，愈來愈盛大，將古典樂帶入偏鄉地區。





嘉義布袋「菜脯音樂會」 5姊弟學習音樂回饋故鄉

菜脯音樂會會場的佈置也很特別，不是花束，而是蘿蔔。（圖／民視新聞）

小提琴，中提琴，低音提琴一字排開，宛如一個小型的弦樂團，他們是一家五姐弟，演奏的地點很特別，是自家的菜脯工廠。從熟耳能詳的台灣民謠和到優美古典樂，鐵皮工廠瞬間變成了音樂廳。民眾：「我聽起來有音樂菜脯的味道，非常不一樣的感受。」民眾：「我們是姐妹情深來參加姐弟琴深，所以我們感到非常的開心。」姐弟琴深弦樂團團長（老二）邱子馨：「印象中我們學音樂都是在音樂廳裏面演奏，但是我們姐弟琴深想要打破這種刻板印象，想要把音樂也帶入偏鄉。」

菜脯音樂會邁入第五年，愈來愈盛大，連嘉義在地的管樂團也來共襄盛舉。（圖／民視新聞）

會場的佈置也很特別，不是花束，而是蘿蔔。嘉義縣布袋鎮是菜脯的故鄉，產量占全國八成，菜脯可說是當地的經濟命脈，邱家做菜脯已有百年歷史，目前傳到第五代，大姐邱沛臻在五年前接下家業，她可是美國懷俄明州州立大學的音樂碩士，拉提琴的手，也能開堆高車和搬貨，接手祖傳產業後，誓言要將音樂與菜脯做結合，開啟了蘿蔔音樂會，如今已經邁入第五年，愈來愈盛大，連嘉義在地的管樂團也來共襄盛舉。姐弟琴深弦樂團母親黃美菊：「我們希望能夠以五姐弟的專業，結合在地的文化，他們以充實自己，然後活絡城鄉。」把古典音樂帶進偏鄉，帶進普羅大眾的身邊，菜脯音樂會打破藩籬，讓人看到不一樣的傳統產業家庭和音樂會。













原文出處：嘉義布袋「菜脯音樂會」 5姊弟學習音樂回饋故鄉

