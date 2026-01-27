菜花不限年輕人！菜花患者呈現上修趨勢 醫籲加強防範





【NOW健康 李蔚萱／台北報導】隨著社群媒體興起與網路資訊的快速流通，大眾接觸性話題的機會大幅增加，性觀念也日益開放。正和中醫院長黃慶雲醫師表示，根據門診觀察，近幾年菜花患者的年齡層有向上攀升的上修趨勢，而且不分男女，其共同點都是對於菜花的敏銳度不夠，常將性器或肛門周邊的小顆粒誤認為毛囊炎、痔瘡或一般皮膚病。這種診斷上的延誤導致患者往往等到病灶大面積蔓延、病情惡化後才就醫，不僅增加了治療的難度，且需要更長的恢復時間。



菜花、皰疹都是常見性病 但菜花延誤治療恐增罹癌風險



現代人常見的性病有菜花和皰疹，兩者如何分辨？黃慶雲醫師說明，菜花就是「尖銳濕疣」（HPV），外觀無水泡，只有顆粒突起物，看起來像私密處的瘜肉，會一直蔓延長大，形成花椰菜狀，甚至會生長到恥骨、包皮、龜頭、陰道口和陰道內、肛門等處，屬於病毒疣。而皰疹是一種雙股染色體病毒（HSV），外觀有水泡，不會生長到龜頭、陰道內、肛門等處。

菜花的傳染力高，若延誤治療可能會提高罹患陰莖癌和子宮頸癌的風險。女性患者的菜花症狀常合併陰道炎、子宮頸和卵巢發炎，至婦產科就診，西醫會歸類為骨盆腔發炎，給予塞劑治療，由於沒有對症下藥，發炎會反覆發作。



至於多數患者發現自己得到菜花時，通常會先去皮膚科看診，常見治療方式會先給予藥膏塗抹，作用在於讓藥性腐蝕掉病灶，會造成病灶周圍皮膚潰爛，因此擦藥後病灶反而看起來面積擴大，此時患者往往會因害怕而停藥。



此外，西醫治療方式還有電燒、冷凍，但容易破壞皮膚組織細胞，尤其電燒手術需要較長修復期，復發率高。



高齡菜花患者免疫力偏弱 建議接種HPV疫苗提高防護力



中醫治療菜花，是透過內服中藥解毒排毒，同時提高免疫力，加上外抹蒲公英、冇骨消淬取液，達到活血化瘀、去腐生肌，能修復活化細胞，使糜爛處癒合，大約治療一週左右，突起物就會開始脫落，女性患者的治療率更高達9成。



黃慶雲醫師舉例，曾收治一名年約36歲，居住在花蓮的男性，起初不知道自己罹患菜花，直到菜花症狀嚴重到私密處整片都是，不得不前往醫院看診，醫師建議住院手術治療，但礙於須上班無法住院，加上害怕妻子發現，因而卻步。



男子後來上網搜尋得知中醫治療可免手術，特地北上接受治療，內外兼治約一週時間，症狀獲得7成改善。黃慶雲醫師提醒，中醫治療菜花不僅安全，約一週即可有效改善，且能大幅降低復發機率。



近年來觀察，菜花患者年齡層偏高，由於這族群的免疫力較弱，感染期飲食要忌口，尤其不能攝取酒精，會加速病毒生長。飲食上除了戒酒，薑母鴨、燒酒雞等含酒精食物也要避免。注意睡眠充足，停止性生活，貼身底褲要另外消毒清洗，且男女皆建議接種HPV疫苗，以提高防護力。



