菜花非絕症！醫籲：接種HPV疫苗…無症狀也會傳染

菜花是由HPV（人類乳突病毒）引起的尖形濕疣，最常長在生殖器周圍，外觀像縮小版花椰菜。雖然看起來可怕，但本質上是病毒造成的皮膚病變，只要方法正確，大多都能治療及預防。

菜花是由HPV（人類乳突病毒）引起的尖形濕疣，最常長在生殖器周圍。（示意圖／pxhere）

台中安昱診所泌尿科醫師張英傑表示，菜花可以治療，且方法不少。依照疣的大小、位置不同，會選擇冷凍治療、局部藥物、物理切除或口服藥物等方式。其中冷凍治療需數週持續治療，局部藥物經常引發皮膚潰爛發炎，物理切除速度最快，包括電燒或雷射汽化，口服藥物只能搭配以上療法，不能單用。只要配合治療，大多數都能成功清除。

廣告 廣告

張英傑提醒，菜花會復發，且在不治療的情況下復發機率非常高。菜花沒有辦法靠自己消失，沒有症狀時也具有傳染力，很多人就是在看不出來的時候不小心傳給伴侶。菜花初期常常毫無感覺、不痛不癢，很多人發現時已經傳染給伴侶。

菜花初期常常毫無感覺、不痛不癢，很多人發現時已經傳染給伴侶。（示意圖／Pexels）

張英傑解釋，大部分菜花不會致癌。90%以上的菜花是HPV 6型與11型，屬於低風險病毒，不太會導致癌症。但也有其他高風險型如HPV 16、18等，確實與子宮頸癌、外陰癌、肛門癌、陰莖癌相關。因此感染HPV不等於一定會癌化，但接種疫苗非常重要。

張英傑建議，最有效的預防方式有三項，包括接種HPV疫苗預防效果最好、安全性行為保險套能降低風險但不是百分百，以及定期檢查並維持清潔，尤其有新伴侶或高風險行為者。如果曾接觸過風險、不確定自己狀況，或只是想安心，做個HPV檢查就能快速釐清問題，及早處理、及早安心，也能保護另一半。

延伸閱讀

安德魯王子「狗趴」年輕女照片曝光！英相籲他「赴美國會作證」

柯文哲遇「學妹」陳情買不起台北房！謝寒冰：應問蔡英文、賴清德

眼痛就醫取出「2.5公分筆頭」 陸男驚：27年前與人爭執被戳