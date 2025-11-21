菜頭粿蛋餅竟藏玻璃？闆娘笑著道歉退費 衛生局稽查業者下場曝

高市府衛生局接獲民眾反映鳥松區某餐飲店菜頭粿粉漿蛋餅遭消藏玻璃碎片，隨後派員前往稽查。高市府衛生局提供



高雄鳥松區某餐飲店菜頭粿粉漿蛋餅遭消藏玻璃碎片，消費者不滿老闆娘笑著道歉退費，直呼「退費解決不了安全問題」；對此，高市府衛生局獲報前往稽查，業者坦承管理疏失，將依規裁罰3萬元以上300萬元以下，並要求限期改善分裝品標示及員工健康檢查等缺失，保障消費者用餐安全。

一名女子在網路發文爆料表示，自己上班前到鳥松區某店家購買菜頭粿加蛋時，第一口吃到碎物原以為是蛋殼匆忙吞下，第二口卻被硬物刺痛舌頭，吐出後才驚覺是疑似玻璃的碎片。

女子表示，沒想到老闆娘竟笑著道歉稱「可能是女兒在玩的時候，不小心把碎水晶丟進菜頭粿漿裡」，最後雖退費處理，卻無其他後續措施，讓她直呼「這不是退費的問題，是吃下去會怎樣的問題」；貼文也引發網友熱議。

對此，衛生局表示，今日接獲通報後立即派員至現場查察，雖未在現場食材中再發現異物，但業者坦承確曾接獲消費者反映，為店家管理疏失。衛生局將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》第11條及《食品安全衛生管理法》第47條，裁罰3萬元以上300萬元以下。

此外，衛生局稽查亦發現店家分裝品未標示品名、從業人員未依規定完成健康檢查等缺失，業者已被要求限期改善；若屆期仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條裁罰6萬元以上2億元。

