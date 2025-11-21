菜頭粿裡吃到「水晶球碎片」！ 高雄業者認錯挨罰

衛生局前往該店稽查，現場檢視食材及成品未發現異物。（圖／高市衛生局提供）

高雄有民眾反映，20日到鳥松區葉家菜頭粿粉漿蛋餅本館店消費，購買菜頭粿加蛋，食用時卻咬到碎碎的東西，吐出一看竟是像「玻璃」的碎渣，致電詢問店家，業者坦承女兒不慎把碎水晶球丟進菜頭粿漿裡面，事後退費處理；但民眾認為，此案涉及食品危險問題，將事件PO網示警，引起關注；高市衛生局獲報前往店內稽查，確認業者有疏失，依法開罰。

根據民眾在社群平台Threads上發文指出，他向該店購買1份菜頭粿加蛋，吃第1口時就咬到碎碎的東西，以為是蛋殼，還繼續咀嚼，並咬碎後吞下肚，結果吃第2口的時候就被異物刺到口腔，吐出一看竟是不規則像玻璃的異物，他打電話給業者反映，業者卻坦承是女兒在玩耍，不小心把水晶球丟進菜頭粿漿裡面，讓民眾聽了很傻眼。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強設從業人員教育訓練、衛生管理及施設備維護，以維護消費者食的安全。（圖／高市衛生局提供）

民眾指出，雖然事後業者請他把有問題的菜頭粿拿回店內，並願意退費處理，但他認為，此案並非退費就能輕易交代，因為涉及食用安全問題，因此他將事件PO上網路示警，引起大批網友關注，由於民眾把部分水晶球碎渣吞下肚，也有網友建議他要就醫檢查。

衛生局獲報後前往該店稽查，現場檢視食材及成品未發現異物，但業者坦承曾接獲消費者反映餐點內有異物，確認有疏失，也已經退費，對此，衛生局將依據《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依食品良好衛生規範準則查察，針對現場分裝品未標註品名及從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強設從業人員教育訓練、衛生管理及施設備維護，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售的食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。

