《菜鳥仔 NICE PLAY》10隻菜鳥迎戰台語實境秀 南珉貞傳授鏡頭魅力課學台語賣萌

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日回歸，一開場就火力全開！從超過300位報名者中殺出10位全新菜鳥，將迎戰超高壓「台語 × 舞蹈 × 應援養成」實境挑戰，從舞台爆發力、台語口條到鏡頭魅力全面升級洗禮，只為挺進最終任務—踏上真正的棒球場開場舞台。台語台舉辦開播記者會，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括升格掌舵整季的總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝、人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希都出席力挺，為10隻菜鳥仔惠雯、辰茉綝(小茉)、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴(晴)、露娜、波波加油應援，現場更帶來精彩的啦啦隊表演，引爆全場焦點。全新節目《菜鳥仔 NICE PLAY》12 月 13 日起，每週六晚間 8點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

▲《菜鳥仔 NICE PLAY》10隻菜鳥迎戰台語實境秀（楊珊雯拍攝）

公視台語台「菜鳥仔」養成系實境節目，主打青年人的夢想與成長，第二季養成主題從「音樂」變成「啦啦隊」，最大亮點就是實境感全面升級，加入密集訓練與高壓舞台挑戰，考驗菜鳥仔們在極限環境中展現台語魅力與應援能量，像節目名稱一樣為青春擊出一記漂亮的「NICE PLAY」，未開播便已掀起熱烈討論。總導演嘎嘎透露這次拍攝難度是全組共同硬撐出來的，不只任務更密集、舞台更複雜，還常常被天氣逼到臨場調整拍攝節奏，他感嘆「實境不能停，所以我們不能停」，也因此捕捉到大量真實的崩潰、突破與情緒瞬間。

▲《菜鳥仔 NICE PLAY》人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希（楊珊雯拍攝）

黃鐙輝這次擔綱棚內主持人兼觀察團團長，每集都要和副團長若潼、特邀來賓一起觀看菜鳥仔的養成實錄。他笑說自己錄到完全不像主持人，甚至緊張到一度不知道該主持什麼，反而像坐在觀眾席上跟著揪心、跟著尖叫，「所有反應都不能提前準備」，他自嘲「從吃瓜群眾變成望子成龍的教練」，菜鳥們表現好會跟著激動，跳不好又跟著捏一把汗。黃鐙輝坦言這次錄影情緒波動很大，因為第二季的訓練密度、舞台節奏與淘汰壓力都全面加倍。

▲《菜鳥仔 NICE PLAY》總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝（楊珊雯拍攝）

10位菜鳥仔的成長曲線被劇組形容為「比第一季更戲劇化」，其中首次踏上球場舞台那一刻，更讓現場不少人忍不住落淚。舞蹈總指導筱晴提到菜鳥仔糖糖的成長幅度最大，從初期練習慌張、跟不上節奏、急到落淚，到願意被糾正、一次次站起，是靠著韌性硬撐出來的亮眼選手。惠雯則從害羞少語一路打開舞台能量，笑容變明亮、氣場變勇敢，被導師視為「一開就會亮」的意外黑馬。應援台關主希希則點名唯一男生建宇，認為他突破框架、投入度極高，更能掌握台式應援最重要的「能量傳遞」。棚內主持人黃鐙輝則看好韓馨，認為她「敢試、敢衝、不怕錯」，具備節目最需要的爆發力。第二季多位菜鳥同時爆發成長，在節目中充分展現「為夢想拚一次」的菜鳥仔精神，整體曲線比首季更立體、更密集也更好看。

▲南珉貞傳授鏡頭魅力課學台語賣萌（楊珊雯拍攝）

韓籍啦啦隊女孩「台妹小南」南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，讓不少粉絲十分擔心，她此次也是受傷後首次公開亮相，表示治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。最近在台人氣飆升的她，也開始學習像是「你有想我無?（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，覺得台語很可愛也很好玩。作為鏡頭魅力導師，她在節目中將POSE訓練提升為「魅力表現課」，公開三大訣竅：認識自身優點、找到展現線條的最佳角度、眼神要能傳達情緒。她認為10位菜鳥各自擁有主角特質，只要抓住自己的風格，就能自然發光。第二季節目在多位啦啦隊前輩的專業訓練、觀察室黃鐙輝與若潼的觀察陪伴，以及總導演嘎嘎與製作人顧慶嫻的整季掌舵下，形成最完整的應援成長線。

▲《菜鳥仔 NICE PLAY》人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希，總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝（楊珊雯拍攝）

《菜鳥仔 NICE PLAY》不只是實境養成節目，更是一段關於台語文化、青春能量與勇氣綻放的旅程，預計將再次掀起台語綜藝熱潮。《菜鳥仔 NICE PLAY》12 月 13 日起，每週六晚間 8 點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。