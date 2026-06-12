《菜鳥伙房兵》結局倒數！必看細節曝光 朴志訓認：料理真的不適合我

【緯來新聞網】韓劇《菜鳥伙房兵》由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐、李相二主演，播出後橫掃各年齡層收視冠軍，不僅打破韓劇史上紀錄，也成功獲得收視與口碑雙豐收。

《菜鳥伙房兵》將在6月16日播出完結篇。（圖／HBO提供）

《菜鳥伙房兵》講述朴志訓飾演的「江成宰」是典型的窮二代，辛苦維持生計時，收到了入伍通知。沒想到因為會煮泡麵，被分進廚房工作，一路像是玩遊戲闖關一樣學習料理，做出神奇美味的菜色，將於6月16日在HBO Max串流播出最終集。



演員們接受訪問，談到《菜鳥伙房兵》最獨特的地方，李洪耐認為在於劇中的奇幻場景，都以非常有趣的方式呈現，規模也比觀眾想像中的更加盛大，帶來充滿想像力且視覺震撼的觀影體驗。尹敬浩則表示，這部作品充滿濃厚的懷舊氛圍，劇中的奇幻場景既歡樂又有趣，「你永遠不會知道下一秒會發生什麼令觀眾意想不到的事情」，正是魅力所在，是一部隨時都可能出奇不易地逗你笑的作品，因此觀賞過程非常愉悅。

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《菜鳥伙房兵》打破韓劇史上紀錄。（圖／HBO提供）

至於觀賞時須要特別留意那些看點？李洪耐提醒觀眾，一定要留意劇組在打造劇中世界所付出的驚人努力與細節，許多場景都是在大型佈景中拍攝，才能呈現出如此龐大的規模與氛圍，讓觀眾能更投入地沉浸在故事中。尹敬浩指出，除了視覺呈現，也一定會享受本作獨特的幽默感。劇情不斷地在觸動人心的時刻與出乎意料的喜劇橋段之間切換，因此觀眾經常會對故事接下來的情節發展感到驚喜。



拍攝之後《菜鳥伙房兵》，是否改變對美食或料理的看法？朴志訓肯定回答：「絕對有！」在拍攝前他已經學過一些料理技巧，但在為了角色花了大量時間備料和下廚之後，得到了一個意外的結論：「我覺得料理可能真的不適合我」，這段經歷改變他的想法，讓他更加敬佩廚師們所需的技巧與投入。

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