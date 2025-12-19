菜鳥公務員「每天常在加班邊緣」想離職 過來人安慰：是爽缺

原PO表示，剛入職公職2個月就感覺壓力很大、想離職。（示意圖／翻攝自googlemaps）

公職因為工作較為穩定，被稱作「鐵飯碗」，不少人努力備考就為了考上公職。不過，近日一名剛錄取某地方政府的2級府外機關的出納員分享，自己到職才2個月就感到壓力很大，每天事情做不完，每月前2週常在加班邊緣，有時候也會加班1、2個小時，且前輩態度常常不耐煩，讓他忍不住想離職，詢問「這種情況等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢」，貼文一出引發熱議。

日前一名網友在Dcard公職版以「請問這是公務員的常態嗎」為題發文，表示自己今年普考順利錄取第一志願，在某地方政府2級的府外機關擔任出納，目前入職第2個月，每天事情卻都做不太完，「因為入帳跟同仁給我的事情都是不定時拿過來，每天下班前都會擔心會不會突然事情多了就要加班，現在每月前2周常常在加班邊緣，有時候也會加1、2個小時」。

原PO提到，接下來月中後還要處理薪資相關業務，感覺就是「加班地獄」，而單位內熟悉出納業務的只有輔導員，對方雖然願意教，但從第2個月開始態度就變得不耐煩，讓他在工作時更加緊張，也忍不住擔心未來的職涯調動問題，坦言現在就算想補休，也會因為工作堆著等自己回來處理而打消念頭。

原PO透露，現在只要一想到隔天要上班，就會出現心慌的感覺，也不斷萌生出想離職的念頭，因此忍不住發文詢問「這種情況等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢」。

貼文曝光後引發熱議，不少過來人回應「正常，你只是還沒上手，等你上手，他們隨時拿資料來，你馬上就完成」、「出納已經是很爽了」、「出納已經是相對輕鬆的業務，只要熟悉你就很容易處理」、「還在適應期，有時候不要給自己太大壓力，快下班給的東西做不完就明天上班再做」、「除非長官特別要求，不然隔天做也行吧」、「能做例行性業務的崗位都是好崗位了，事情多是多，勝在無腦不耗心力」、「你上手了之後就超快」、「做不完明天做，要勞逸結合」。

也有人表示年底會比較忙，「年底會很忙，過了就正常」、「因為是年底加新手吧，熟悉後會好很多」、「現在是年底，自然會稍忙些」。

