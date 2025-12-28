菜鳥出包「掛狗牌羞辱」主管涉職場霸凌 新北捷啟動調查：屬實依規定嚴懲

新北市議員鄭宇恩揭露新北捷運公司職場霸凌事件。（新北市議員鄭宇恩提供）

新北捷運公司爆出職場霸凌！新北市議員鄭宇恩揭露新北捷2名員工因業務疏失，被主管要求在胸前配戴寫有犯錯原因的吊牌，並傳到工作群組讓所有同仁公開檢視。鄭宇恩質疑主管此舉形同羞辱人格，要求勞工局介入調查。對此新北捷回應，已主動立案並啟動獨立調查機制，若有管理失當或霸凌，將依規定嚴懲。

議員鄭宇恩接獲陳情，指日前淡海輕軌車輛課近期有新進同仁，未在指定時間內於群組張貼工作相關資訊，遭襄理要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌，再將照片張貼於工作群組。據流出的群組截圖，襄理傳訊要求員工「說明不去借的理由」「牌子掛好拍照上傳」。

鄭宇恩批評，任何組織都可能有工作疏失，但襄理公開羞辱與貼標籤的處理方式，是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，可能影響員工身心健康，嚴重甚至可能影響新北捷運營運品質。她要求新北捷運公司檢討管理文化、總經理向全體員工道歉，同時督促勞工局介入調查。

對此，新北捷運公司回應，公司對於職場不當侵害一向採取「零容忍」的最高標準。針對議員所指內容，目前內部雖未接獲同仁正式申訴，但已主動立案並啟動獨立調查機制，將秉持「毋枉毋縱」原則釐清事實，若確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲，並強調設有申訴專線與保密機制，鼓勵同仁循正常管道反映。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

