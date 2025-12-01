菜鳥出包！春水堂員工誤用「工業檸檬酸」泡茶 3客人喉嚨灼傷送醫

春水堂台中公益店因新進員工作業疏失，導致客人喝下熱茶後，喉嚨不適就醫。（翻攝自春水堂 Chun Shui Tang臉書）

知名連鎖茶飲品牌春水堂台中公益店昨（11月30日）因菜鳥員工作業疏失，誤將浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器使用，導致3位客人喝下飲料喉嚨灼傷送醫。目前台中食安處已介入調查，業者則強調會負擔所有醫療費用，同時加強全台門市員工的教育訓練。

綜合媒體報導，該品牌台中公益店提供熱茶回沖服務，客人將茶具交給店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否仍浸泡在清潔液中，直接使用該瓶回沖。結果客人喝下回沖熱茶後，立刻察覺茶水「極度酸澀、無法入口」，3位客人都因喉嚨不適立即就醫。

廣告 廣告

台中食安處接獲醫院通報後隨即派員調查，發現業者清潔保溫瓶所使用的竟是「工業用檸檬酸」而非食品級材料，雖不構成違法，但在飲品製作環境中使用工業用品，風險極高。

好在客人症狀沒有嚴重危害，不需住院，業者表示，區主管與店長在事發當下立刻陪客人到急診檢查，隔日回診主管也陪同就醫，客人狀況穩定都已返家。業者強調會負擔所有醫療費用，並持續關心客人健康。

至於員工疏失，業者說明，店內使用的清潔用品為碳酸氫鈉，並非檸檬酸，清潔中的熱水瓶，都會貼上「清潔中」的標示提醒，剛到職的新進員工昨因為不熟悉流程誤拿。公司已立即對全台門店加強教育訓練，並該門市停業2天改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。

更多鏡週刊報導

蝦皮買「假護理師證書」竟騙過面試官 台南女榮總上班2天心虛自首

亡妻遊戲裡的房子找不回 單親爸求助掀淚海：每週上線打掃是我唯一寄託

玩交友軟體「男生聽到2字像發情」態度180度翻轉 妹子心累：不想再被當幻想對象