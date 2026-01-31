菜鳥搭高鐵搞丟行李箱！內藏12kg黃金「市值破9千萬」 列車長也看傻

大陸1列高鐵列車近日抵達上海站後，列車長在例行巡查時發現旅客遺落的1只黑色行李箱，打開後竟是重達12公斤的黃金飾品。（圖／翻攝自微博）

大陸1列高鐵列車近日抵達上海站後，列車長在例行巡查時發現旅客遺落的1只黑色行李箱，打開後竟是重達12公斤的黃金飾品，市值高達新台幣9,000多萬元。在多方配合下，這批貴重財物最終順利歸還失主。列車長感嘆，這是自己從業20多年來撿到最貴重的失物。

綜合陸媒報導，事發在1月26日7時04分，D914次高鐵列車抵達上海站。旅客下車後，列車長吳佳雯依照作業流程檢查車廂，行至6號車廂時，發現27號鋪位下方靠牆處放有1只無人認領的黑色行李箱。由於箱子異常沉重，她隨即請乘務員協助，2人合力將行李箱搬至餐車。

廣告 廣告

在鐵路警察陪同並全程錄影下開箱檢查，眾人驚見箱內整齊擺放著10餘包黃金飾品，每包約1公斤。正當吳佳雯準備依規定上報時，手持終端接獲新消息，有旅客通報遺失黑色行李箱，特徵完全相符，於是她立即透過系統聯繫失主，並在稍後成功接通。

失主表示，其所屬珠寶公司攜帶多箱展品赴上海參展，下車時新進員工疏忽，將最重要的1箱黃金遺留在列車上。由於擔心影響當日上午布展，失主十分焦急。考量財物價值高昂，吳佳雯仍堅持依規定辦理，並與車站、公安協調，在確保安全與流程完備的前提下，安排當面交接。

約1小時後，失主同事抵達上海站，雙方透過視訊逐一核對箱內物品無誤後，完成交接手續。鐵路部門提醒旅客，乘車時務必妥善保管行李，下車前再次清點，貴重物品應隨身攜帶，如有遺失請即時或向車站人員求助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在家自製網紅美食「牛癟火鍋」出事了 吃完雙手突變藍！全家中毒送醫

同事上班打混具「1技能」多領5千 他怨不平衡過來人曝現實面：是真的

女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退