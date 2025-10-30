菜鳥男星入監！前輩施名帥露傷疤下馬威 張軒睿被羞辱「像廚餘」

記者宋亭誼／台北報導

《監所男子囚生記》卡司強大。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》話題火爆，今（30）日釋出全新預告，社畜心聲「比犯人更像犯人的，原來是我」掀起共鳴。此次預告不僅揭開爆笑又寫實的職場縮影，更驚喜曝光金獎綠葉陣容，當中包含謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏，以及同時入圍本屆金鐘獎與金馬獎的葉子綺。

三位滿腔熱血的新人陳澤耀、張軒睿、邱以太剛報到就被前輩主任施名帥「震撼教育」下馬威，掀衣秀疤霸氣警告：「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！」沒想到施名帥展示的竟是「割盲腸」的手術疤，讓三人憋笑到不行，拍攝現場更成為笑點修羅場。

施名帥飾演的「冷面笑匠」監所主任，時常臨場即興發揮，讓三人笑到「怕」。張軒睿大讚：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就給你丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」

陳澤耀補充：「他會跟我們三個聊台詞怎麼玩會更好，沒想到他排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受，不預設反應。」邱以太則自嘲「笑場王」，笑說每次都對大家超不好意思。施名帥也幽默回應：「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來！」

施名帥搞笑秀手術傷疤。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

而三位菜鳥入監後各自闖禍，糗態百出，陳澤耀第一天入監竟把識別證弄丟，滿臉尷尬求學長「可不可以再給我一張？」一上工就踩雷；張軒睿執勤抓犯人，卻反被自己的電擊棒電暈，還遭前輩言語羞辱是「廚餘」，怒而拿對講機咆哮：「你去吃屎啦！」。

邱以太則在監所遭受騷擾卻不敢吭聲，只能吞下委屈，只為保住飯碗。三人狀況連連，逼得教誨師劉以豪只能無奈總結：「你們腦袋空空的，正好可以放入最新觀念！」結果三個傻瓜竟還自我安慰，以為被長官稱讚。短短兩分鐘的預告笑中帶刺、殘酷又爆笑，讓人更加期待正片揭曉監所裡的真實荒謬。

菜鳥三兄弟（左起）陳澤耀、張軒睿、邱以太遇慘遭震撼教育。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，主演卡司則有劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。

