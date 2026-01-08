菜鳥警員巡邏自撞安全島！方向盤打太死釀禍 警車車頭全毀

菜鳥警巡邏車失控自撞安全島。（圖 ／翻攝畫面）

台東縣警察局台東分局編號129號巡邏車，8日上午執行勤務時發生自撞事故，引發外界關注，事故發生於日光大橋下方路段，當時由1名年約23歲、甫分發到任僅3個月的林姓員警駕駛巡邏車，南往北行駛並準備於橋下迴轉，過程中疑似因轉向角度過大，導致車輛瞬間失控，直接衝撞安全島及上方告示牌。

根據警方初步了解，林員於接獲勤務命令後，獨自駕駛巡邏車外出執行任務，行經該路段時，疑因對路況不夠熟悉，加上對巡邏車操控性能掌握不足，在迴轉時將方向盤「打太死」，造成車輛重心不穩，隨即失控偏移。警車先是滑過一整排矮叢植栽，最後猛烈撞上安全島上的告示牌才停下，現場一片狼藉。

廣告 廣告

從現場畫面可見，警車車頭嚴重凹陷變形，引擎蓋掀起前方葉子板脫落，車損情形相當明顯，警方接獲通報後立即派員到場處理，並依規定對林姓員警實施酒測，結果顯示酒測值為零，排除酒駕因素，隨後由吊車將受損巡邏車拖吊進廠進行檢修。

所幸此次事故並未造成人員傷亡，林員並無受傷情形，面對執勤期間發生交通事故，且造成公務車輛嚴重毀損，林員神情顯得相當自責。詳細肇事原因及是否涉及操作疏失，仍有待警方進一步調查釐清。警方也將檢討新進員警的駕駛訓練與勤務安排，以避免類似事件再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了