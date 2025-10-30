菜鳥「手抖」買台積電百張股票卻秒退 「1變化」讓她超後悔：財神溜了

財經中心／李紹宏報導

台積電（2330）股價一路狂飆，今（30）日以1505元作收，讓不少股民「盆滿缽滿」，不過知名作家黃大米可是辛酸滿地。她談到自己還是股市菜鳥，之前原本想買台積電零股100股，卻誤按成一百張，因此趕緊退掉，但現在股價早就大起飛，因此讓她苦嘆財神爺就這樣從眼前走掉！

知名作家曾誤把台積電100股買成100張，當下緊急更改，結果現在少賺千萬。（示意圖／資料照）

知名作家黃大米在臉書上笑說，自己對股市還不夠熟悉，回憶當時，台積電股價約1400元，本來打算趁勢買進100股零股，結果手一抖，誤按成一百張，也就是10萬股。當下黃大米似乎不知情，還是後來營業員發現有異狀，並打電話詢問「是不是按錯」，她才發現事情大條，趕緊喊退。

原本黃大米還鬆口氣，心想定期定額就好，不必太費心；結果如今台積電創新高，已經超過1500元，讓她心揪一團，「早知道當時應該跟營業員說，對，我就是要買台積電100張，這樣可以直接先休息了」，也自嘲「人生啊～曾經有財神爺要幫助『兩光米』，沒想到『兩光米』錯過了」。

事實上根據計算，若真買100張，等於一張約賺10萬，總共會爆賺約1000萬，因此讓黃大米好心痛；但回到現實，她笑說「我戶頭也沒有足夠買100張的現金就是了。」

知名作家黃大米笑說，早知道當初買100張台積電股票。（圖／翻攝自黃大米臉書）

貼文一出，引發股民共鳴，直呼很多人都有「錯過就回不去」的時候，「我放心多了，原來不是只有我會手殘」、「哈哈哈手殘比真殘好嗎，還好台積電我也沒買進，我也自殘好了」、「其實就算是不是小白的我，也曾經買賣單下錯！兩光團員之一」。不過也有人表示，其實黃大米算幸運，「我曾經犯了這個錯誤，零股變成張，而且我沒你那麼好運，營業員沒有看到，過15分鐘成交。後來馬上緊急掛賣出，一來一回的分批，結果前後損失將近20000元。」

股票小知識

一「張」股票

交易單位：一張股票等於1,000 股。

股價計算： 看到的「股價」是一股的價格，一張股票的總值為「股價× 1,000」。

舉例：某股票一股價格是600 元，買進一張（1,000股）大約需要60 萬元（未計手續費）

「零股」交易

定義：交易數量介於1 到999 股之間，即為未滿一張的股票。

交易優勢：讓資金不多的小資族能以少量錢（例如1股）買進高價股，如台積電。

交易時間：過去僅限盤後交易，但自2020年起，已開放盤中零股交易，讓投資人可以在開盤時間內進行買賣。

資料來源：證券公司

