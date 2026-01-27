菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法

菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量草酸，容易增加草酸鈣結石的風險，尤其是腎結石病史與痛風患者更需特別注意。

菠菜富含維生素、礦物質

菠菜含有多種維生素與礦物質，包括維生素A（β-胡蘿蔔素）可保護視力與皮膚健康；維生素C可提升免疫力，促進鐵吸收；維生素K則有助維持骨骼與血液凝固功能。此外，菠菜也是孕婦補充葉酸的好選擇，對造血與胎兒神經發育非常重要。菠菜中的鐵質是素食者補鐵的好來源，但屬於「非血基質鐵」，吸收率較低，建議搭配富含維生素C的食物，如檸檬汁或番茄，有助提高吸收率。菠菜也含有鎂、鉀等礦物質，可幫助肌肉收縮與維持血壓平衡。

廣告 廣告

看更多：老友曝「侯孝賢失智2年近況」惹鼻酸！醫推薦12種關鍵護腦食物

菠菜含高草酸

雖然菠菜營養豐富，但也含有高量的草酸。劉博仁表示，草酸在腸道中會與鈣結合，若攝取過多或腎臟代謝不佳，就容易增加草酸鈣結石的風險。特別是有腎結石病史、痛風的患者，更要避免一次吃太多菠菜。不過劉博仁也分享小撇步，先將菠菜汆燙再倒掉湯水，就可以去除大部分的草酸，有效降低結石風險。

看更多：全球最長壽的人都這樣吃！每天吃這食物 讓你多活8年

菠菜料理推薦

菠菜在台灣餐桌上非常常見，料理方式也相當多元。劉博仁舉例，將菠菜汆燙後，搭配蒜泥、醬油、香油，就是一道清爽開胃的涼拌菠菜；將菠菜與雞蛋一起快炒，蛋白質與鐵質互補，是經典的菠菜炒蛋家常菜；菠菜加上嫩豆腐做成味噌湯，簡單又溫暖；日式的菠菜拌芝麻醬，香氣濃郁令人食指大動；將菠菜與豬肉或素料混合當餡料包成水餃，口感鮮甜又兼具營養。

均衡飲食多喝水最健康

劉博仁說，菠菜確實是非常健康的綠色蔬菜，但如果有腎結石或痛風體質，記得要「適量、燙過再吃」。搭配均衡飲食與充足的水分攝取，才能真正吃出健康。透過創意的料理方式，讓菠菜成為餐桌上的美味佳餚，在享受美食的同時，也為身體補充滿滿的營養。

看更多：菜價漲3倍 買什麼好？菜販激推1天菜 冷凍蔬菜營養嗎？

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

更多健康2.0報導

為什麼明明很累卻還是睡不著？睡眠專家：2原因毒害大腦 9招自救指南

主婦聯盟賣的澎湖丁香魚驗出重金屬鎘超標！

霍諾德也吃素！營養師提醒想用吃素瘦身有4地雷 掌握5原則更健康



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章