菠菜豆腐是好朋友！「4類食物」才是結石元凶 醫：多喝水可破解

坊間傳言「菠菜配豆腐會導致結石」，但事實上這是錯誤的觀念。營養功能醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物。對此，醫師也特別分享「常見的4類高草酸食物」，提醒民眾食用時務必多喝水、用「鈣」中和、改變烹調方式。

針對許多長輩認為「菠菜不能配豆腐吃，會長結石」，劉博仁在臉書粉專直言「這是一個流傳已久的迷思！」並表示「豆腐」富含鈣與「菠菜」含草酸一起吃，反而是保護身體的聰明吃法，當兩者在腸道裡相遇，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，結合後的分子太大，腸道無法吸收，因此會隨著糞便排出體外，並不會進入血液造成影響。

劉博仁說明，產生結石往往發生於「單獨」吃了大量高草酸食物，或是腸道功能不佳者，例如腸漏症、油脂代謝異常，此時過多的草酸鹽會穿過腸壁進入血液循環，「一旦進入血液，草酸鹽若在腎臟沉積，就會結石；但若隨著血液流動，卡在軟組織、筋膜或關節裡，就可能引發慢性發炎與疼痛」。

劉博仁提醒，若平時吃得很養生，卻莫名感到關節酸痛、肌肉僵硬甚至容易疲勞，可檢視飲食中是否有「4類高草酸食物」：蔬菜類包括菠菜、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜；水果類有楊桃、奇異果（適量即可）、李子；堅果與種子則是杏仁、腰果、花生；其他還包含巧克力（可可含量越高的黑巧克力越多）、濃茶。

不過劉博仁表示，民眾只要掌握幾個原則，仍然可以享受美食，首先是建議每天至少喝2000至2500cc的水，有助於稀釋尿液中的草酸濃度；吃高草酸蔬菜時，搭配富含鈣質的食物如豆腐、優格、小魚乾，讓它們在腸道就先結合排掉；最後是改變烹調方式，水煮可讓草酸溶出，例如菠菜或莧菜汆燙後，把湯汁倒掉再吃，比直接生食溫和。

事實上，根據衛福部國健署資料，同樣醒民眾菠菜與豆腐一起吃並不會造成身體結石的問題，草酸鈣結石的主因是高草酸血症所導致，「在攝取含有草酸的食物，反而要同時攝取鈣質，才能提高草酸和鈣離子在腸道結合的機會以減少草酸的吸收」。

