菠菜配豆腐會結石？醫揭：同時吃更安全 綠拿鐵才危險

「菠菜不能配豆腐吃，會長結石」是許多人從小聽到大的飲食禁忌，但營養功能醫學專家劉博仁表示，這其實是流傳已久的迷思，豆腐富含鈣、菠菜富含草酸，兩者一起吃反而是保護身體的聰明吃法。

當豆腐與菠菜在腸道裡相遇時，草酸與鈣會先結合成草酸鈣，腸道無法吸收，會直接隨著糞便排出體外。（示意圖／Pixabay）

劉博仁在臉書專頁中發文說明，當豆腐與菠菜在腸道裡相遇時，草酸與鈣會先結合成草酸鈣，這個結合後的分子太大，腸道無法吸收，會直接隨著糞便排出體外，反而不會進入血液。

劉博仁指出，真正的問題往往發生在單獨吃了大量高草酸食物，或者腸道功能不佳時，例如腸漏症、油脂代謝異常。過多的草酸鹽穿過腸壁進入血液循環，若在腎臟沉積就是結石，但如果隨著血液流動卡在軟組織、筋膜或關節裡，就可能引發如針刺般的慢性發炎與疼痛。

劉博仁表示，有些人每天打綠拿鐵、吃大量生菜，卻覺得關節莫名酸痛、肌肉僵硬，甚至容易疲勞。他整理常見的高草酸食物，包括蔬菜類的菠菜、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜，水果類的楊桃、奇異果、李子，堅果與種子類的杏仁、腰果、花生，以及巧克力和濃茶。

充足的飲水每天至少2000至2500cc，可以稀釋尿液中的草酸濃度，避免形成結晶並加速排出體外。（示意圖／Pixabay）

劉博仁建議，多喝水是最關鍵的保護機制，充足的飲水每天至少2000至2500cc，可以稀釋尿液中的草酸濃度，避免形成結晶並加速排出體外。他也提醒，吃高草酸蔬菜時可搭配富含鈣質的食物如豆腐、優格、小魚乾，讓草酸與鈣在腸道就先結合排掉。

劉博仁表示，改變烹調方式也有幫助，水煮可以讓草酸溶出，將菠菜或莧菜燙過把湯汁倒掉再吃，會比直接生食溫和許多。他強調，如果長期被慢性疼痛困擾，或許可以試著從減少高草酸食物、多喝水開始微調，傾聽身體的聲音。

